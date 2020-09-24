Лунный календарь на октябрь 2020 года поможет спланировать график на месяц с учетом благоприятного или неблагоприятного влияния Луны.

OBOZREVATEL публикует лунный календарь на второй месяц осени: когда будет полнолуние, новолуние, растущая и убывающая луна.

Лунный календарь на октябрь 2020: благоприятные дни

Самые благоприятные дни для бизнеса и личной жизни ожидаются 21 и 24 октября. Также хорошими будут дни 1, 14, 17, 26, 27 и 28 октября.

Лунный календарь на октябрь 2020: неблагоприятные дни

Крайне неблагоприятны для любых дел, начинаний, знакомств и т.д. будут дни 2, 6, 9, 16, и 23 октября. Сложными астрологи также считают 4 и 10 октября.

Все остальные дни месяца являются нейтральными для социальных взаимодействий.

Лунный календарь на октябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни Фото: vedmochka.net

Фазы Луны в октябре 2020 года

Полнолуние – 2 октября.

Новолуние – 16 октября.

Растущая Луна – 1 октября и 17-31 октября.

Убывающая Луна – 3-15 октября.

Вторая четверть – 23 октября.

Четвертая четверть – 10 октября.

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