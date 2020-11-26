Лунное затмение может дать земное счастье, – астролог

Лунное затмение 30 ноября может запустить реализацию процессов, существующих в подсознании человека. Оно окажет влияние на все, что можно отнести к категории "земного счастья".

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Это шанс "запустить" множество позитивных процессов – как в самом себе, так и себе на благо в окружающем мире", – подчеркнул он.

По словам астролога, в пик затмения, который произойдет в 11:44 по киевскому времени, Луна будет находиться в "королевском градусе" зодиакального созвездия Близнецы, что окажет влияние на процессы в подсознании и будет способствовать реализации идей.

"Звезда пророков" Сириус в момент затмения окажется в астрологическом доме работы и карьеры, и будет инициировать позитивные перемены в этих сферах.

"Ангельская звезда" Вега окажется в астрологическом доме затмения, отвечающем за духовность и мировоззрение. Это будет подталкивать людей к пересмотру мировоззренческих основ. Возможны также вещие сны.

Обряд на лунное затмение на исполнение желаний, предложенный Игорем Мехедой, приведен здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина предложила гадание на лунное затмение.