Лунное затмение и полнолуние 5 июня: астролог озвучил рекомендации
Лунное затмение 5 июня, совпадающее с полнолунием, может принести неожиданные события, связанные с материальной сферой.
Если выполнить специальный обряд на затмение, можно достичь позитивных перемен в отношениях, здоровье и деньгах. Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал астролог Игорь Мехеда.
Он пояснил, что в пик затмения, который произойдет в пятницу, 5 июня, в 22:12 по киевскому времени, "активизируется" целый ряд небесных тел, что может привести к положительным переменам.
Так, соединение звезды Альхена с Меркурием может привлечь удачу в бизнесе, звезды Ахернар с Марсом – разрешение давних споров, звезды Бетельгейзе с восходящим лунным узлом – помощь в определении и решении глобальных задач, которые необходимо решить человеку.
В то же время соединение узла Селена со звездой Антарес обещает катастрофы, "но "светлые" катастрофы". "Селена смягчает опасный Антарес, что делает катастрофы "безвредными". Например, сильный ураган будет бушевать, но деревья не сломает и крыши не сорвет", – пояснил астролог.
Описание обряда на лунное затмение 5 июня читайте здесь.
Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Людмила Халанская рассказала о значении череды летних затмений и периодов ретроградности планет.