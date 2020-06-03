Лунное затмение и полнолуние 5 июня: астролог озвучил рекомендации

Лунное затмение 5 июня, совпадающее с полнолунием, может принести неожиданные события, связанные с материальной сферой.

Если выполнить специальный обряд на затмение, можно достичь позитивных перемен в отношениях, здоровье и деньгах. Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал астролог Игорь Мехеда.

Он пояснил, что в пик затмения, который произойдет в пятницу, 5 июня, в 22:12 по киевскому времени, "активизируется" целый ряд небесных тел, что может привести к положительным переменам.

Так, соединение звезды Альхена с Меркурием может привлечь удачу в бизнесе, звезды Ахернар с Марсом – разрешение давних споров, звезды Бетельгейзе с восходящим лунным узлом – помощь в определении и решении глобальных задач, которые необходимо решить человеку.

Затмение 5 июня может принести неожиданные события, связанные с материальной сферой

В то же время соединение узла Селена со звездой Антарес обещает катастрофы, "но "светлые" катастрофы". "Селена смягчает опасный Антарес, что делает катастрофы "безвредными". Например, сильный ураган будет бушевать, но деревья не сломает и крыши не сорвет", – пояснил астролог.

Описание обряда на лунное затмение 5 июня читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Людмила Халанская рассказала о значении череды летних затмений и периодов ретроградности планет.

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