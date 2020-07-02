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Лунное затмение в Козероге дает шанс изменить свою жизнь на 18 лет

8.2т
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На этой неделе завершается текущий коридор затмений. В воскресенье, 5 июля, в 7 утра 45 минут по киевскому времени, случится полнолуние и вместе с тем – Лунное затмение в знаке Козерог. Это последнее затмение на оси знаков Рак – Козерог. С ноября затмения уже будут только в знаках Близнецы – Стрелец, сообщает на своей странице в инстаграм астролог Георгий Личели.

Лунное затмение - это время максимального проявления энергий, период, когда все процессы начинают проявляться и высвечиваться, когда вещи и явления видны в своем истинном свете.

Полнолуние в Козероге акцентирует вопросы карьеры, статуса, положения в обществе. Но основные темы будут касаться нашей внутренней зрелости и ответственности. Вероятно, в период Лунного затмения и последующие две недели после него многие окажутся перед выбором, когда придется принимать зрелые решения и брать ответственность на себя. Но не забываем, что полнолуние в Козероге происходит раз в году, а Лунные затмения в Козероге происходят раз в 18-19 лет. Поэтому предпринятые действия в этот период могут иметь долгоиграющие последствия.

В любом случае, если в вашей жизни давно ничего важного и значимого не происходило, или же из-за своей нерешительности и неуверенности вы не можете реализовать свой потенциал, то сейчас самое время взять ответственность за свою жизнь и за ее дальнейшее развитие на себя.

Затмение будет в напряжённом аспекте с Черной Луной в Овне, поэтому желательно держать эмоции под контролем и избегать деструктивных действий. Особенно с 4 по 6 июля.

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Автор
Георгий Личели Георгий Личели
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Георгий Личели
Тег
гороскоп 2020
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