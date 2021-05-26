Чего остерегаться знакам зодиака в период лунного затмения

Полнолуние – очень противоречивый период с энергетической точки зрения. Во время него нужно контролировать себя, чтобы эмоции не взяли верх и не случилось роковой ошибки.

В это время люди будут ощущать прилив сил, захочется творить и браться за активные действия. Но с другой стороны, эмоции могут бить через край, подталкивая к необдуманным поступкам и поспешным решениям.

А потому нужно быть предельно внимательными и осторожными. Как избежать проблем, рассказал в эксклюзивном гороскопе для OBOZREVATEL известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Овен

В этот период у представителей знака есть большая вероятность конфликтов с близкими. Чтобы этого избежать, старайтесь не идти на поводу у своей раздражительности. Уладить ссоры будет крайне нелегко.

Телец

Будьте внимательны. Сейчас интуиция – не лучший ваш советчик. А потому перед тем, как сделать важный жизненный выбор стоит трижды подумать. Неплохо, также, спросить совета у тех людей, которым вы можете доверять.

Близнецы

Полнолуние сулит Близнецам прилив сил. Отличное время, чтобы заняться планированием своих дальнейших действий. Сейчас у вас будет много интересных и весьма перспективных идей.

Рак

Звезды настоятельно советуют относиться внимательнее к своему здоровью. В этот период у Раков есть большая вероятность обострения хронических заболеваний. А потому не стоит игнорировать первые звоночки проявления недуга.

Лев

Период полнолуния порадует Львов дополнительной прибылью. Представители знака сумеют открыть новые источники дохода. Главное при этом – не откладывать на завтра вопросы, которые можете решить уже сегодня.

Дева

В этот период упрямство Дев будет на пике. В связи с чем возможны ссоры как в личной жизни, так и в профессиональной сфере деятельности. Совет звезд – чаще уступать в спорах. Тем более, что ваши взгляды на те или иные вещи могут резко поменяться.

Весы

В этот период звезды советуют Весам быть внимательнее к своим снам. Многие из них могут оказаться вещими, подсказав вам путь решения многих проблем.

Скорпион

В этот период одиноким сердцам звёзды сулят романтические знакомства. Но не стоит торопиться с выводами о новом избраннике. Есть большая вероятность разочарования.

Стрелец

В этот период Стрельцам стоит внимательнее прислушиваться к советам близких людей. Это поможет представителям знака избежать многих ошибок.

Козерог

Полнолуние сулит Козерогам частые визиты вдохновения. А потому даже самые скучные и рутинные заботы могут казаться представителям знака занимательными. Постарайтесь использовать такой настрой, чтобы разобраться со старыми завалами в делах.

Водолей

Период полнолуния может подталкивать Водолеев к опрометчивым поступкам. Есть большая вероятность, что представители знака доверят свои тайны и секреты тому, кому доверять не стоит. Совет звезд: не забывать о том, что "счастье любит тишину".

Рыбы

Влияние полной Луны может усиливать у представителей знака внутреннюю неуверенность в себе. Совет звезд: не подпускать к себе токсичных людей, которые пытаются убедить вас в том, что ваши начинания обречены на провал. От того, с каким настроением вы беретесь за новые дела будет зависеть их успех.

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