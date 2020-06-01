Лунное затмение 5 июня: для кого опасно и что нельзя делать

В пятницу, 5 июня 2020 года, произойдет полутеневое затмение Луны в знаке Стрельца. Наблюдать его можно будет в Европе, Азии, Южной Америке, Австралии и Африке.

О том, как затмение может повлиять на людей, чем оно опасно и кому стоит быть особенно острожным, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Лунное затмение 5 июня 2020 года Иллюстративное фото / Pixabay

Когда начнется затмение и как повлияет на людей

Полутеневое затмение Луны начнется в 20:45 по Киеву, достигнет максимальной фазы в 22:24, а закончится в 00:04. Внешне данное лунное затмение будет мало отличаться от обычного полнолуния, с которым оно совпадает в этот день: Луна только станет немного темнее.

Поскольку проходить затмение Луны будет под воздействием Марса и Венеры, повлияет оно в основном на взаимоотношения людей.

Влияние на отношения и любовь

Для крепких союзов затмение не страшно, но в остальных случаях есть угроза непримиримых разногласий, способных привести к краху.

Так, Марс в Рыбах сильно повлияет на эмоциональное состояние людей: абсолютное спокойствие за секунду может обернуться вспышкой гнева. Однако астрологи не рекомендуют подавлять раздражительность: следует спокойно разъяснять окружающим свое недовольство.

Затмение 5 июня: как повлияет на отношения Иллюстративное фото / Pixabay

Одиноким людям также стоит опасаться затмения 5 июня: под влиянием Венеры человек может понизить планку при выборе партнера. С последствиями таких союзов придется справляться еще долгое время. Если человек замкнут и необщителен или попросту занят работой, есть опасность, что неудовлетворенные желания и амбиции он заменит алкоголем, сладостями или бессмысленными покупками.

Возможно также, что в вашей жизни появится ваш бывший партнер и вам придется заново пережить некоторые воспоминания. В этом случае стоить поступать благоразумно и не строить никаких иллюзий.

Впрочем, затмение Луны может принести и встречу с истинной судьбой, ведь Венера – покровительница любви. Главное – слушать собственное сердце: если оно подсказывает, что этот человек вам послан судьбой, значит, скорее всего, так и есть.

Для кого опасно затмение

Влияние лунного затмения 5 июня больше всего ощутят люди, рожденные в конце ноября – начале декабря. Из знаков Зодиака больше остальных его на себе ощутят Близнецы, Дева, Рыбы и Стрельцы.

Затмение Луны: для кого опасно Иллюстративное фото / Pixabay

Что нельзя делать в затмение 5 июня

не стоить назначать важные встречи, переговоры, собеседования на этот день;

лучше отказаться от решения важных рабочих вопросов (таких как увольнение, повышение, зарплата);

начало важных дел и проектов лучше также отложить;

не стоит 5 июня отправляться в путешествие;

нежелательно долго находиться на улице – во время затмения лучше находиться в комфортной и знакомой обстановке;

нельзя сочетаться браком в затмение Луны;

крайне нежелательны хирургические вмешательства: операции, визит к стоматологу и т.д.;

поскольку затмение – неблагоприятный период для решения финансовых проблем, нельзя давать и брать в долг, дарить и получать дорогие подарки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказала, по кому ударит затмение 5 июня и чего стоит опасаться в ближайшие к затмению дни.

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