5 июня открылся "коридор затмений" - напряженный и судьбоносный период

Сегодня, 5 июня, в 22:14 минут по киевскому времени произойдет частичное Лунное затмение в знаке Стрелец, сообщает астролог Георгий Личели.

Оно открывает так называемый "коридор затмений" - важный, напряжённый и судьбоносный период, который завершится 5 июля Лунным затмением в Раке. Влияние затмений начинается за 3 месяца до первого астрологического события и продолжается еще 3 месяца спустя. "Коридор затмений" - это пик, период максимального действия затмений.

Лунное Затмение в Стрельце - это первое затмение на оси знаков Близнецы-Стрелец. Предыдущие были в 2011-2012 г. и ещё до этого 2001-2002 г. Поэтому вероятны отголоски событий, которые происходили в тех годах. Либо некоторые темы придут к своему логическому завершению. Затмения всегда носят кармический, порой фатальный характер. То есть, происходящие в этот период важные события зачастую предопределены.

Но не обязательно должно произойти что-то плохое. Затмения – это индикаторы важных перемен и значимых событий. Могут быть как негативные события — смерть близкого человека, развод, какие-то потери, так и положительные — свадьба, рождение ребенка, переезд за границу и т.д.

Предстоящее Затмение, в первую очередь, затрагивает Стрельцов, Близнецов, Дев и Рыб. А также людей, у которых в персональном гороскопе кармические Лунные узлы расположены в знаках Близнецы – Стрелец. Это те из нас, кто родились в периоды:

04.12.1945 - 03.08.1947

26. 08.1964 - 20.02.1966

17.03.1983 - 12.09.1984

13.10.2001 - 13.04.2003

Как сообщал OBOZREVATEL, Меркурий 29 мая переместился в знак Рака, в котором будет находиться до 5 августа.

18 июня Меркурий развернётся в ретроградное движение, в котором будет находиться до 14 июля (эффект ретроградности возникает при наблюдении за движением планет с Земли), - рассказывает астролог Георгий Личели.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!