Лунное затмение 30 ноября: над чем работать всем знакам зодиака

Последнее лунное затмение 2020 состоится 30 ноября в 11:42. Сам процесс затемнения мы не увидим, но определенное влияние, возможно, и почувствуем. Впрочем, это не редкие явления, в течение года затмений может случиться несколько, поэтому не стоит переоценивать их значение, так же как и недооценивать. Потому лунное затмение может поднять определенные слои чувств, поскольку происходит во время Полнолуния, когда эмоции на подъеме.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, над чем нужно работать в период затмения всем знакам зодиака.

По ее словам, в этот период хочется избавиться от всего лишнего, как на физическом плане, так и на эмоциональном и ментальном. Поэтому можно воспользоваться случаем и почистить все вокруг: организм, дом, двор, шкафы, а также можно избавиться от всего лишнего, что накопилось в голове. К примеру, старых ментальных ограничительных установок, мешающих вам счастливо жить.

А поскольку нынешнее затмение происходит во время того, как Луна находится в знаке Близнецов, то активизируются вопросы общения. И вы можете вдруг задать себе вопрос – а что делает этот человек в моей жизни? А какая мне польза или удовольствие от этого товарища? В конце концов, можно значительным образом почистить свой круг общения, убрав лишних персонажей, которые уже выполнили свою роль в вашей жизни. В конце концов, стоит относиться к лунному затмению, как к возможности что-то изменить и вернуть жизнь к лучшему.

Овен

Вопросы семьи сейчас – самые приоритетные. Для одиноких возникает вопрос создания собственной семьи, а у семейных главное сейчас – забота о своих родных. Это касается как партнеров, так и родителей-детей, а также дальних родственников.

Телец

Может вдруг возникнуть желание сменить работу, найти более прибыльные занятия или заняться дополнительным бизнесом, потому что нужно как-то увеличить поступления. Потому что много чего хочется, а деньги где брать?

Близнецы

Как не просто сохранить то, что имеете, но и приумножить достижения и прибыли – именно этот вопрос может встать сейчас перед вами. То есть не просто зарабатывать, но и накапливать, не просто пользоваться, но и владеть и разумно управлять всем имуществом и деньгами.

Рак

Кажется, вы тот счастливчик, который знает, как привлечь к себе удачу. Сегодня она к вам очень склонна, поэтому стоит и дальше работать в этом направлении, усиливать этот благоприятное воздействие, и других можно привлекать и обучать, как это делать.

Лев

У вас вдруг может подняться страх одиночества. И вам будет казаться, что вы одинешеньки в этом мире, даже если есть большая и дружная семья. Как следствие – бессонные ночи и переживания. Просто проживите этот непростой период, иногда стоит осознать, что мы все-таки сами в этой большой вселенной.

Дева

А не слишком ли вы критически относитесь к себе, к другим и к жизни в целом? Перфекционизм иногда мешает адекватно воспринимать действительность, потому что все мы живые люди, а не мифические идеальные создания, которые к реальности не имеют никакого отношения.

Весы

Усталость накатывает сумасшедшая. Вы не слишком склонны восстанавливаться, ибо силы идут куда-то не туда, вы их теряете на что-то совсем не продуктивное. Например, на переживания за родных. Как им поможет то, что вы за них переживаете?

Скорпион

Вы настолько погрязли в работе, что совсем забыли о праздниках. И считаете, что поводов для радости у вас не так уж и много. Ну так устройте все своими руками, придумайте новую традицию и оторвитесь по полной.

Стрелец

Возможно, вам стоит добавить новых знаний, потому что не хватает новых впечатлений, и неплохо было бы мозги немного напрячь и заставить активно работать. Поэтому подумайте, почему и где хотелось бы дополнительно научиться.

Козерог

А не расширить ли вам сферы влияния? Потому что королевство какое-то маловатое, негде как следует развернуться вашей широкой натуре. Поэтому мысли крутятся вокруг международных проектов. А может вы решили поехать куда глаза глядят?

Водолей

Главное сейчас – удержать то равновесие между приватностью и открытостью, между сохранением своих сил, денег и имущества от посторонних посягательств и здравым смыслом. Потому что можно, конечно, закрыться от всего мира. Но как тогда жить и взаимодействовать с ним?

Рыбы

Активизируется вопрос денег, вашего отношения к ним, умения зарабатывать или просто так получать, а также делиться с другими. Ведь деньги приходят туда, где есть постоянное движение, обмен, где есть щедрость и готовность делиться. А вы готовы делиться?