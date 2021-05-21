Приближается полнолуние и лунное затмение 26 мая 2021 года. В связи с этим читатели задают мне вопросы.

Вопрос 1. Что такое лунное затмение с астрономической точки зрения?

Лунным затмением называют попадание Луны в тень, отбрасываемую Землей от Солнца. Но Луна при этом не становится темной, потому что красные лучи солнечного спектра преодолевают тень и окрашивают Луну в красный цвет.

При хорошей погоде и мощной оптике можно наблюдать потрясающе красивое зрелище: белый цвет Луны покрывается легкой синей дымкой (или наблюдается легкий синий ореол), затем зеленоватой, желтоватой, оранжевой. В пик затмения Луна становится красной. А затем снова покрывается поочередно оранжевой, желтой, зеленоватой, синеватой дымками, а после снова становится белой.

Луна светит не собственным светом, а переотражает на Землю свет, полученный лунной поверхностью от Солнца и далеких звезд. Следовательно, в пик затмения интенсивность этого излучения резко падает, а по окончании затмения нарастает.

Мистики считают, что лунная поверхность переотражает не только физический свет, который ученые могут зафиксировать приборами, но и метафизический, фиксировать который мы еще не научились, а только чувствовать. Поэтому во время лунного затмения можно выполнять обряды по изменению своего положения в материальном мире. Ведь Луна влияет на многие события материального мира: приливы и отливы вод, движение тектонических плит, биологические ритмы животных, растений и человека – и многое другое.

Во время лунного затмения Солнце и Луна находятся в оппозиции друг другу (180 градусов). Лунные затмения всегда происходят в полнолуние.

Вопрос 2. Чем лунное затмение 26 мая 2021 года отличается от других лунных затмений?

Во-первых, это затмение совпадает с полнолунием. Во-вторых, с Суперлунием. Это последнее Суперлуние 2021 года (максимально возможное сближение Луны с Землей, когда Луна видима более, чем обычно, когда размер и светимость возрастают до 15% по отношению к обычному).

Положительным является то, что в звездной карте затмения соединения с опасными звездами нет. А также и то, что над Украиной будет солнечный день, затмение мы наблюдать не сможем, следовательно, его влияние будет минимальным и благоприятным. Пик затмения будет в 14:19 по киевскому времени.

Вопрос 3. Какие обряды вы порекомендуете на лунное затмение?

На затмение мы можем использовать самый древний из известных обрядов. Ставим на стол зеркало и три чаши с водой (потому что Богиня Луны имеет три аспекта). За 15 минут до пика затмения (14:03) мысленно стираем из жизни все, от чего хотим избавиться в материальном плане (болезни, недостаток финансов, препятствия и т.д.). В пик затмения можно прочитать мантру АУМ ШРИ МАГАПРАЛАЙЯ НАМАГА (не менее 5 раз).

Затем в течение следующих 15 минут (до 14:34), утверждаем мысленно в жизни все, что хотим приобрести (здоровье, достаток, открытые дороги и т.д.). Затем выпиваем воду из чаш в такой последовательности: стоящую слева от нас, стоящую справа от нас, стоящую перед нами.

Мне также задают вопрос: можно ли делать принятые в народе обряды на полнолуние в день затмения. Да, в ночь с 26 на 27 мая такие обряды делать можно, только желательно после полуночи. Влияния затмения на них после полуночи уже не будет.

Схема лунного затмения 26 мая 2021 года. Источник: Игорь Мехеда

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