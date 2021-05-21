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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

Лунное затмение 26 мая откроет все дороги

3.1т
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Приближается полнолуние и лунное затмение 26 мая 2021 года. В связи с этим читатели задают мне вопросы.

Вопрос 1. Что такое лунное затмение с астрономической точки зрения?

Лунным затмением называют попадание Луны в тень, отбрасываемую Землей от Солнца. Но Луна при этом не становится темной, потому что красные лучи солнечного спектра преодолевают тень и окрашивают Луну в красный цвет.

При хорошей погоде и мощной оптике можно наблюдать потрясающе красивое зрелище: белый цвет Луны покрывается легкой синей дымкой (или наблюдается легкий синий ореол), затем зеленоватой, желтоватой, оранжевой. В пик затмения Луна становится красной. А затем снова покрывается поочередно оранжевой, желтой, зеленоватой, синеватой дымками, а после снова становится белой.

Луна светит не собственным светом, а переотражает на Землю свет, полученный лунной поверхностью от Солнца и далеких звезд. Следовательно, в пик затмения интенсивность этого излучения резко падает, а по окончании затмения нарастает.

Мистики считают, что лунная поверхность переотражает не только физический свет, который ученые могут зафиксировать приборами, но и метафизический, фиксировать который мы еще не научились, а только чувствовать. Поэтому во время лунного затмения можно выполнять обряды по изменению своего положения в материальном мире. Ведь Луна влияет на многие события материального мира: приливы и отливы вод, движение тектонических плит, биологические ритмы животных, растений и человека – и многое другое.

Во время лунного затмения Солнце и Луна находятся в оппозиции друг другу (180 градусов). Лунные затмения всегда происходят в полнолуние.

Вопрос 2. Чем лунное затмение 26 мая 2021 года отличается от других лунных затмений?

Во-первых, это затмение совпадает с полнолунием. Во-вторых, с Суперлунием. Это последнее Суперлуние 2021 года (максимально возможное сближение Луны с Землей, когда Луна видима более, чем обычно, когда размер и светимость возрастают до 15% по отношению к обычному).

Положительным является то, что в звездной карте затмения соединения с опасными звездами нет. А также и то, что над Украиной будет солнечный день, затмение мы наблюдать не сможем, следовательно, его влияние будет минимальным и благоприятным. Пик затмения будет в 14:19 по киевскому времени.

Вопрос 3. Какие обряды вы порекомендуете на лунное затмение?

На затмение мы можем использовать самый древний из известных обрядов. Ставим на стол зеркало и три чаши с водой (потому что Богиня Луны имеет три аспекта). За 15 минут до пика затмения (14:03) мысленно стираем из жизни все, от чего хотим избавиться в материальном плане (болезни, недостаток финансов, препятствия и т.д.). В пик затмения можно прочитать мантру АУМ ШРИ МАГАПРАЛАЙЯ НАМАГА (не менее 5 раз).

Затем в течение следующих 15 минут (до 14:34), утверждаем мысленно в жизни все, что хотим приобрести (здоровье, достаток, открытые дороги и т.д.). Затем выпиваем воду из чаш в такой последовательности: стоящую слева от нас, стоящую справа от нас, стоящую перед нами.

Мне также задают вопрос: можно ли делать принятые в народе обряды на полнолуние в день затмения. Да, в ночь с 26 на 27 мая такие обряды делать можно, только желательно после полуночи. Влияния затмения на них после полуночи уже не будет.

Схема лунного затмения 26 мая 2021 года.
Схема лунного затмения 26 мая 2021 года. Источник: Игорь Мехеда

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Автор
Игорь Мехеда Игорь Мехеда
Тема
Эксклюзив
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Лунное затмение лунный календарь
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