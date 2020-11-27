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Светлана Буянова
Светлана Буянова
Астропсихолог Все статьи автора

Лунное и солнечное затмение: каким знакам обратить на себя пристальное внимание

1.3т
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Немного важного контента о затмениях) А то все шучу, но иногда нужно и серьезно)

Итак, в ближайшем будущем нас ожидают два затмения: лунное и солнечное. Лунное - более эмоциональное, конфликтное, поднимающее подсознательное, оголяющее незакрытые раны души (30 ноября). Солнечное - дающее толчок сознательному, активному, творческому, рождающему идеи, поднимающему желание принимать решение (14 декабря).

Эти затмения происходят на оси Близнецы - Стрелец, поэтому оба знака и их представители находятся сейчас под пристальным вниманием мироздания. Стрельцы, конечно, больше в этот раз, так как солнечное затмение происходит в нашем родном знаке и коснется напрямую наших любимых тем.

Что же это за темы? Что может поднимать период затмений "осень-зима 2020"?

Это темы коммуникаций и информационного обмена, обучения и применения знаний, путешествий, познания мира, справедливости и свободы. Те, с кем затмения имеют особенный резонанс (с чьей картой рождения они взаимодействуют более тесно), могут столкнуться с данными темами напрямую.

Наиболее яркие вопросы для проживания и отслеживания это:

С кем я общаюсь и для чего?

Что нового я узнаю и как использую эту информацию?

Как я общаюсь с окружающими и что можно изменить?

Есть ли у меня идеи, которые требуют их воплощения?

О чем я молчу? Что хочется сказать?

Что я считаю справедливым или несправедливым в совей жизни? Что я могу с этим сделать?

Чему я могу научиться и чему я могу научить?

Как мне расширить границы своих возможностей? Как получить что-то большее?

Это лишь примеры вопросов и темы у каждого человека могут быть индивидуальными. С кем-то вообще может не резонировать и это нормально, не обязательно ждать от каждого затмения сильного толчка. Просто обратите в эти периоды чуть больше внимания на себя. Задайте себе чуть больше вопросов. Постарайтесь понаблюдать за тем, что поднимается и о чем оно хочет вам сказать.

Затмения - это не плохо, это не катастрофа. Это очищение и освобождение во многих смыслах. Пусть не всегда приятное, но необходимое. Посмотрите на них с этой стороны.

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Автор
Светлана Буянова Светлана Буянова
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Светланы Буяновой
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