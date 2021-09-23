Лучшие свекрови по знаку зодиака: астрологи рассказали, с кем не будет проблем

Многие девушки мечтают о теплых и дружелюбных отношениях с мамой избранника. Но не каждая свекровь принимает выбор сына.

Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали пятерку лучших свекровей по знаку зодиака. Узнайте, с кем не будет проблем и конфликтов.

Стрелец

Со свекровью, которая родилась под знаком Стрельца, почти никогда не будет проблем в общении. Она полна энергии и открыта к новым знакомствам. Ее понимание помогает выстроить доверительные и близкие отношения с невесткой.

Водолей

Несмотря на ревность к избраннице сына, она практически идеальна как свекровь. Ее склонность к тому, чтобы всем было хорошо, преодолевает ревность и привязанность к детям. Свекровь-Водолей готова приложить усилия, чтобы невестка сразу почувствовала, что ее ценят.

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Рак

Представительница этого знака особенно гостеприимная. С ней никогда не будет неловкого молчания. Но невестка должна быть осторожной, чтобы не совершать ложных шагов.

Козерог

Женщина-Козерог отличается спокойствием. Сначала она ведет с себя с невесткой сдержанно, но если видит, что ее сыну хорошо в отношениях, становится более открытой и разговорчивой.

Телец

Свекровь-Телец будет рада принять девушку сына, как родную дочь. Она будет уважать выбор своего ребенка, поэтому в отношениях проблем не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

эксперты по звездам рассказали, что трем знакам повезет в ближайшие три месяца. В список счастливчиков вошли – Водолей, Весы и Близнецы.