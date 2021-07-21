Лев будет привлекать внимание, а Скорпион – искать знакомств: как знаки зодиака ведут себя на пляже

Астрологические знаки влияют на наш характер и привычки. Если понаблюдать за отдыхающими на пляже, вы сможете угадать их астрологический знак по их поведению.

Астрологи издания horoscope.fr дали несколько подсказок, чтобы наверняка определить того или иного представителя созвездия. Проведите эксперимент, отдыхая на шезлонге.

Знаки Огня

Эти знаки полные энергии, это те люди, которые быстрее всех бегут к воде.

Овен будет заниматься бегом трусцой без рубашки. Лев любит быть в центре внимания. Его легко заметить по селфи-палке. Он также может ночевать на пляже.

Стрелец ищет, куда пойти дальше развлечься.

Знаки Земли

Самые спокойные и уединенные на пляже, они будут вдали от толпы.

У Тельца будет самое большое полотенце на пляже. Комфорт превыше всего! Не исключено, что его можно увидеть с запасом пирожных рядом с ним.

Очень организованная Дева обо всем подумает. У нее есть вода, бутерброды и крем от ожогов.

Козерогов мы найдем в дальнем углу пляжа, в тени и с ноутбуком в руках - они и на отдыхе работают.

Воздушные знаки

Те, кто придет и поговорит с вами без смущения.

Близнецы могут быть в шумной компании либо сидеть с книжкой в руках.

Весы будут наслаждаться водой, солнцем. Девушку-Весы можно узнать по модному купальнику. Этот знак всегда в ногу со временем, даже в отпуске.

Водолей может заняться очисткой пляжа. Для этого знака это отличный способ познакомиться с новыми людьми.

Водные знаки

Им комфортно в своей стихии.

Рак будет как рыба в воде. Любитель семейного отдыха на пляже, он будет в окружении детей, весело проводящих время на песке.

Скорпион загадочным образом подойдет к вам за своими темными очками и попросит ваш номер телефона.

Рыбы будут экипированы маской и трубкой, чтобы любоваться морскими глубинами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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