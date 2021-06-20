Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магическую дату

В день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце перейдет в знак Рака. Это будет самый длинный день в году, который еще и обладает мощной мистической силой.

В эту особенную дату может проявиться повышенная привязанность к собственному дому, родителям, семье, детям. Использовать магию 21 июня нужно для загадывания желаний и налаживания отношений с близкими. Как провести этот день с пользой, на своей странице в Facebook рассказала астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Летнее солнцестояние произойдет в 06:32, оно ознаменует собой начало астрономического лета, после наступления которого световой день начнет укорачиваться.

"С 21 июня по 22 июля (Солнце в Раке) подходящее время для восстановления связей в энергетической системе своего рода. Это период эмоционального подъема, тонкого восприятия и проницательности, любви и творчества", – отметила она.

По словам астролога, в день летнего солнцестояния многие смогут найти источники ресурсов, получить их из отдаленного прошлого, что позволит усилить свою жизненную энергию. А знаки зодиака Рак, Скорпион и Рыбы войдут в тригон стихии Воды, которая имеет дело с прошлым, и, следовательно, с Кармой, с условными реакциями, которые в настоящем являются инстинктивными и проявляются через эмоции, родовые связи. Принцип стихии Воды – постоянство внутреннего при внешней изменчивости.

"День летнего солнцестояния издавна считается подходящим для занятий духовными практиками и проведение обрядов, а также для загадывания желаний и составления планов на предстоящее полугодие – до зимнего солнцестояния. В этот день важно наполнить свою жизнь позитивом, любовью, комфортом, поэтому избегайте контактов с неприятными вам людьми, не делайте ничего против собственной воли. В этот день особенно важно чувствовать себя гармонично с окружающим миром, ведь на астральном плане формируется фон событий на ближайшие шесть месяцев", – порекомендовала Скади.

С 21 июня по 22 июля, многие могут избавиться от своих внутренних блоков, восстановить связь с семьей, родителями, получить их поддержку, исправить ошибки и улучшить свою судьбу. Самоанализ и поиск решений для себя также положительно повлияет на будущее.

"Используйте потенциал летнего солнцестояния максимально: проведите время на природе. Основные традиции и ритуалы этого дня связаны с огнем и водой: купайтесь в водоеме, разожгите костер, чтобы очистить душу и тело", – посоветовала астролог.

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