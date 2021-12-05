Кто ваша противоположность по знаку зодиака: астрологи раскрыли секрет

На протяжении всей жизни нам приходится иметь дело с людьми, которые кажутся противоположными нам. Известно, что противоположности притягиваются, но также часто конфликтуют.

Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали противоположности по знаку зодиака. Узнайте, с кем вам будет трудно найти общий язык.

Овен и Весы

В то время как Весы ищут стабильного союза, который может перерасти в брак, Овны уверены, что им следует избегать сожительства.

Телец и Скорпион

У этих двух знаков тоже есть большая разница. Тельцы ценят свое пространство и компанию самих себя, Скорпионы любят делиться всем, что у них есть.

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Близнецы и Стрелец

Близнецы и Стрельцы любопытны, исследователи и ненавидят рутину. Их отличает то, что Близнецы делают это для личной выгоды, а Стрельцы делают это, чтобы черпать вдохновение.

Рак и Козерог

Эти два знака противоположны прежде всего в отношении к жизни. Козероги упорно и неустанно трудятся, потому что стремится обрести финансовую безопасность. Раки - чтобы потратить все в один миг.

Лев и Водолей

Эти два знака отличаются склонностью к творчеству. Но Львы склонны использовать искусство, чтобы заработать, а Водолеи - чтобы обрести гармонию.

Дева и Рыбы

Девы - методичные, скрупулезные, аккуратные и пунктуальные люди. Рыбы мечтательные и постоянно думают о чем-то другом. В то время как Девы полагаются на рассуждения, Рыбы интуитивны и следуют разуму сердца.

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