Кто станет настоящим везунчиком, а кого ждут неприятности: гороскоп на 2022 год

Удача определяет все аспекты жизни, будь то личные, профессиональные, финансовые или связанные со здоровьем вопросы. Новый 2022 год принесет много изменений каждому из нас, поэтому большинству предстоит пережить периоды радости и печали.

Астрологи издания Аstrotalk рассказали, что ждет каждого в следующем году. Узнайте, кому повезет, а кого ждут неприятности.

Весы

2022 год принесет счастье в виде столь необходимых изменений. Представители знака будут особенно успешны на работе благодаря новаторскому мышлению и умению урегулировать конфликты.

Близнецы

В следующем году Близнецы последовательно реализуют все свои мечты. Их цели могут быть разнообразными, но этот счастливый год поможет им добиться успеха.

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Лев

Перед уроженцами этого знака откроются множество прекрасных возможностей. Их достижения будут прямо пропорциональны количеству усилий, которые они приложили.

Водолей

Личная и профессиональная жизнь будет иметь свою долю взлетов и падений, но Водолеи будут наслаждаться гармонией в течение 2022 года. Ничто не будет их беспокоить или расстраивать.

Козерог

Следующий год принесет людям этого знака много приятных сюрпризов. Велика вероятность, что в 2022 году Козероги обретут новую цель в своей жизни и в итоге это сформирует их будущее.

Телец

2022 год станет для них отличным началом. Тельцам нужно спланировать и организовать свой быт. Если в наступающем году им предстоит принять какие-либо важные решения, астрологи рекомендуют сделать это начале года, что обеспечит успех всех начинаний.

Стрелец

У рожденных под этим знаком будут и хорошие, и плохие времена. В новом 2022 году Стрельцов ждет финансовое везение.

Рак

Представители этого знака должны вкладывать все свои силы в новый проект, за который берутся. Будь то личная жизнь, карьера, образование или фитнес, им необходимо работать усердно и с умом. Только тогда Раки добьются успеха.

Овен

Чувствительным Овнам необходимо набраться терпения на следующий год. Особенно они пострадают в профессиональной сфере. Работа может быть неприятной, но им нужно будет прилагать много усилий и упорства.

Рыбы

К сожалению, 2022 год будет не лучшим для Рыб. Они будут чувствовать себя неуравновешенными большую часть года. Постоянный поток проблем и неудач может сделать их апатичными, но хорошие моменты будут также присутствовать.

Скорпион

Это будет эмоционально сложный год для Скорпионов. Им необходимо не позволять тревоге и грусти брать вверх. Астрологи советуют найти новое хобби, развиваться в карьере и поработать над своим психическим здоровьем.

Дева

Новый 2022 год - просто не их год. В этом году у Дев будет больше падений, чем взлетов, что будет бесконечно расстраивать. Эксперты по звездам рекомендуют им не вкладывать деньги во что-то крупное, а также избегать принятия любых решений, которые могут изменить жизнь.

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