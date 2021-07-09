Один знак зодиака ждут неприятности на выходных: гороскоп на 10-11 июля

Для Овнов выходные будут очень продуктивными, Тельцам и Водолеям предстоит много работать, а Близнецам – генерировать идеи и получать неплохие доходы. В то же время Львы посвятят эти дни амурным делам, а Рыбы будут активно отдыхать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstoOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 10-11 июля. Кто получит заряд бодрости, а кто ограничит общение с миром – читайте дальше.

Овен

Очень продуктивные выходные намечаются, когда вы будете заниматься и домашними делами, и рабочими, и умудряетесь урвать время для отдыха и расслабления, а заодно и изменить всю свою дальнейшую жизнь к лучшему.

Телец

Что-то вам не особенно сейчас отдыхается, все время рветесь на работу, в бой, что-то решаете, договариваетесь, стремитесь охватить как можно больший фронт работ и сделать все как можно лучше, забывая что отдыхать вам также надо.

Близнецы

Новые идеи приносят новые деньги, и вы уже в эти выходные начинаете подготовку к реализации своих новых замыслов, которые могут значительным образом улучшить ваше финансовое положение и даже вывести вас на новый материальный уровень.

Рак

Выходные могут быть очень прорывными, вы будто получаете дополнительный заряд бодрости, поскольку достигаете каких-то невероятных высот и убеждаетесь в том, что находитесь на верном пути роста и побед.

Лев

Выходные можете полностью посвятить амурным делам, поскольку сейчас вы можете быть безумно влюбленными, или это в вас кто-то втрескался по самые уши, а вы снисходительно принимаете все ухаживания.

Дева

Не очень вам хочется выходить сейчас на люди, и вообще куда-нибудь выходить, поэтому вы предпочитаете закрытые помещения и совсем ограниченное общение с окружающим миром.

Весы

Испытаете потребность чему-то поучиться, получить новые знания и навыки, которые вам понадобятся для того, чтобы продвигаться вперед. И в эти выходные будет искать нужную информацию и знания.

Скорпион

Эти дни могут быть эталоном настоящего летнего отдыха – с солнцем, пляжем, старыми друзьями и новыми знакомствами, с родственными развлечениями и семейными ритуалами, с летними активностями и релаксом.

Стрелец

Когда уже все этапы пройдены, вы познали дзен, эйфорию побед и горечь поражений, то ничего не остается, как или сидеть и анализировать пройденные этапы, или начать все сначала и попытаться выйти на новый виток.

Козерог

Ваша доброта может сыграть с вами злую шутку, когда вы, помогая другим, сами можете оказаться в тупике, когда вам никто не может помочь, и вылезти из этой ямы можно будет только самостоятельно.

Водолей

Несмотря на выходные, вам сейчас приходится активно работать, и головой, и руками, иногда даже ногами. Словом, вы сейчас – боевая единица, и на вашу работоспособность могут рассчитывать и коллеги, и руководство.

Рыбы

Ваши выходные будут наполнены физической работой и активной деятельностью, а не валянием на пляже или под кондиционером. И вас никто к этому не принуждает – вы сами себе выбрали активный способ отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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