Кто получит большие деньги на выходных: гороскоп для всех знаков

На выходных Раков ждет успех в дороге, Девы окунутся в любовь, а Тельцам посоветовали провести дни спокойно – побыть дома или погреться на солнце. Вместе с тем Весов ждут большие деньги, а Рыбам рекомендуют на отлеживаться, а отправится в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на 5-6 июня.

Овен

Вы очень активны, куда-то все время бегите, проявляете инициативу и поэтому можете достичь значительных высот в карьере, несмотря на то, что эти дни у всех остальных людей считаются выходными.

Телец

Посидите немного дома, или где-то рядом, погрейтесь на солнышке, или полюбуйтесь дождем, потому что эти выходные предназначены больше для спокойного отдыха, расслабления, медитации и тихих удовольствий.

Близнецы

Совершенно неожиданно можете попасть на какой-то праздник или иное массовое мероприятие, где будет и весело, и интересно, и появится возможность пообщаться с позитивными людьми, и познакомиться с какими-то интересными явлениями.

Рак

Если вы в эти выходные собрались в дорогу, то она обещает быть легкой и веселой, и куда бы вы ни отправились – к родственникам, на отдых или в командировку, вся вселенная будет способствовать осуществлению ваших целей.

Лев

Ваши выходные пройдут очень классически, консервативно и по-летнему - в меру отдыхаете, немного – домашних хлопот, приятное общение с родными и друзьями, можете даже какой пикник организуете.

Дева

Господствуют романтические настроения, независимо от того, собираетесь ли вы провести время вместе с любимым человеком, или готовы веселиться в компании. Главное, чтобы вы настроились на удовольствия и были готовы отдавать свою любовь.

Весы

Выходные обещают вам принести деньги – могут какие-то бизнес-дела помочь вашему обогащению, или родные вдруг решают вам финансово помочь. Словом, пока другие отдыхают, то вы обогащаетесь.

Скорпион

Завершается то, что давно уже нуждается в завершении. Впрочем, вы даже радостно воспринимаете этот переход, поскольку знаете, что впереди у вас гораздо лучшие перспективы. И уже на эти выходные вы в этом убеждаетесь.

Стрелец

Вы можете рассчитывать на поступление финансов, и вам для этого не нужно будет тяжко трудиться, потому что они как-то сами приходят через людей, которым не безразлична ваша судьба и ваше благосостояние.

Козерог

Вам сейчас может быть совсем не до отдыха, поскольку изменения, которые вы начали, требуют тяжелого труда. И вы все выходные трудитесь в поте лица, пытаясь собственными руками построить все, что вы задумали.

Водолей

Суббота у вас может быть очень ленивой, когда вы просто лежите и ничего не делаете, а вот в воскресенье вы решаете активизироваться - и с людьми хочется общаться, и путешествовать, и разные дела переделать.

Рыбы

Отправляйтесь куда-то на эти выходные, и лучше, если туда, куда глаза глядят. Найдите возможность попутешествовать подальше, чтобы полностью себя перезагрузить, впрочем, это может быть и командировки, а не только отпуск.

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