Кто может стать лучшим другом по знаку зодиака: гороскоп

Все хотели бы иметь в своем окружении верных друзей, с которыми можно провести время. Они и развеселят, и поддержат в трудную минуту.

Астрологи издания Оfficielles назвали лучших друзей по знаку зодиака. Овны, Тельцы, Близнецы не пойдут на предательство. Но с кем им лучше всего дружить?

Овен

В дружбе Близнецы - лучший друг Овна. Вместе эти двое могут много смеяться и одинаково увлекаться миром и открытиями. Овен, не задумываясь, отправится в приключение со своим другом-Близнецом.

В работе Весы - идеальные союзники Овна. Овнам нужны Весы рядом, чтобы не сбиться с пути. Вместе они очень хорошо работают в команде. Овен обычно занимается операциями, а Весы - планированием.

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Телец

Лучший друг Тельца - Рыбы. Последний знает, как его утешить и дает более чуткое видение мира, которого ему не хватает.

Как коллега Телец любит работать с Девой. Для этого очень серьезного знака нет ничего лучше Девы, очень организованной, чтобы выполнять все задачи. Таким образом, Дева является идеальным союзником Тельца в работе.

Близнецы

Лучший друг Близнецов - Весы. Его гармония и элегантность идеально сочетаются с любовью Близнецов. Они прекрасно ладят, потому что оба очень реалистичны. Эти двое любят проводить время вместе, потому что нравятся друг другу.

Как коллега Овен - идеальный союзник Близнецов. Очень любопытно, что Близнецы найдут в своем коллеге Овне честную опору, необходимую для продвижения вперед.

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