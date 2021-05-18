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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

Кромлех: загадочная находка на трассе Н-31

1.9т
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Недавно пресса и социальные сети потрясли общественность Украины сенсационной новостью: в мае 2021 года при строительстве трассы Н-31 в Днепропетровской области был обнаружен и раскопан гигантский кромлех. Первые сообщения об этом появились 15 мая. Это далеко не первый кромлех, обнаруженный в Украине, но впервые – такой большой.

Кромлехи – сооружения из камней, относящиеся обычно к эпохе неолита и раннего бронзового века. Основу сооружения представляет выложенный из камней круг или эллипс, вдоль длины окружности которых вертикально поставлены гигантские камни. Именно поэтому их сравнивают со Стоунхенджем.

Во время строительства трассы в Днепропетровской области обнаружили кромлех.
Во время строительства трассы в Днепропетровской области обнаружили кромлех. Источник: Facebook Александра Коломийцева

Каково же назначение кромлехов, в чем их особенности? Особенность первая – кромлехи являются обсерваториями. Если встать посредине круга или эллипса, составляющих основу сооружения, и провести линии от центра к камням и далее до горизонта, то линии укажут определенные точки на небе. Эти точки соответствуют восходу и закату Солнца в дни солнцестояний и равноденствий, а также показывают восход Сириуса (альфа Большого Пса), восход Бетельгейзе (альфа Ориона), восход Арктура (альфа Волопаса) и других важных звезд – также для дней солнцестояний и равноденствий.

В Украине много каменных обсерваторий такого типа. Например – на сооружении Монастырище (Устиновский район Кировоградской области, неподалеку от поселка Завтурово). Целых 12 кромлехов археологи нашли на острове Хортица. Еще один – в поселке Никольское на Днепре, неподалеку от порога Ненасытец. Есть и множество других. Эти каменные обсерватории по дате постройки созданы много раньше известного Стоунхеджа.

Особенность вторая – кромлехи возводятся исключительно на местах с высокой природной энергетикой (Местах Силы).

Особенность третья – кромлехи являются обрядовыми (ритуальными) центрами, или храмами под открытым небом. Древние народы проводили на кромлехах богослужения, призывали и благодарили богов. То есть это еще и жреческие места. Часто кромлехи в разных местах связаны между собой потоками энергии. Если энергия возрастает на одном, одновременно рост энергии фиксируется на многих других.

Кромлех, обнаруженный на трассе Н-31, напоминает Стоунхендж.
Кромлех, обнаруженный на трассе Н-31, напоминает Стоунхендж. Источник: Facebook Александра Коломийцева

Особенность четвертая. В кромлехах часто захоронены выдающиеся люди прошлых эпох. Как сейчас важных общественных деятелей хоронят в периметре христианских соборов, а в самих христианских твердынях находятся мощи святых, так и в древние времена святых и важных деятелей хоронили в кромлехах.

Особенность пятая. Кромлехи часто построены из гигантских мегалитических камней. У исследователей постоянно возникают вопросы – как удалось обработать такие огромные камни, доставить их и соединить в сооружение? Часто кромлехи сооружены из пород камней, не встречающихся в местности, где находится кромлех. А ближайшие месторождения находятся на расстоянии от 600 до 1000 километров от места расположения кромлеха. Как в старину доставляли гигантские глыбы на такие большие расстояния?

На все эти вопросы нам еще предстоит получить ответы. Но могу сказать одно – посещение кромлехов, особенно с уважением к нашим далеким предкам, всегда поднимает энергетику человека, и у него в жизни начинает происходить много приятных событий.

В Днепропетровской и граничащей с ней Запорожской областях очень много археологических памятников. И не только кромлехи, но еще и менгиры, мегалитические сооружения, майданы (иначе называемые "степные пирамиды") и святилища. Создание большинства их них археологи относят к индоарийским племенам, которые ранее обитали в Приднепровье и Приазовье, а после начали перемещаться в Северную Индию. Памятников там десятки.

Гигантское облако над Стоунденджем.
Гигантское облако над Стоунденджем.

Я неоднократно посещал эти памятники, так как веду в Украине программы по духовному туризму (исследование необычных мест и их посещение), в том числе и на такие места, и результаты которых обнародую. Обязательно нужно привезти исследователей на кромлех, найденный на трассе Н-31. И приложить все усилия, чтобы он не был "залит бетоном", а был сохранен для будущих поколений. Потому что эта находка – одна из тех в нашей стране, которая имеет не только национальное, но и общемировое значение.

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Место
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