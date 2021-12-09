Козерогов ожидают изменения в отношениях, а Раков – деньги: гороскоп на 9 декабря

У Козерогов могут произойти значительные изменения в личной жизни, а для Раков откроются хорошие денежные перспективы. У Близнецов появятся поклонники, а Стрельцам может не хватить средств.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 9 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Очень спокойный день, вам будет казаться, что вообще ничего не происходит, все находится в покое и легком сне. Даже если вам и приходится работать, то это будет очень взвешенная и умеренная работа, с небольшими нагрузками и кучей свободного времени.

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Телец

Будет немало недоразумений и даже безвыходных ситуаций, когда вы просто не знаете, как поступать, особенно в личных отношениях. Но отношения - это парная игра, поэтому часть вины за проваленную коммуникацию лежит и на другой стороне.

Близнецы

К вам сейчас обращены все взгляды, к вам потянутся люди, пытаясь попасться вам на глаза, завоевать вашу любовь и благосклонность. И вы этим можете и будете пользоваться, ведь целый коллектив поклонников вам сейчас не помешает.

Рак

Вы сейчас только пытаетесь осознать, каким образом будете получать деньги в будущем, но перспективы открываются достаточно радужные - вам светят немалые поступления из нескольких источников одновременно.

Лев

Возможно, сегодня придется сбавить обороты, ведь вы осознаете, что перед вами пока не все пути открыты, и бывают ситуации, когда нужно придержать лошадей и никуда не спешить хотя бы некоторое время.

Дева

Вам сейчас нужно собрать информацию, которая позволит не только чувствовать себя увереннее, но и показать себя с лучшей стороны. Но важно осознавать – если эти сведения будут собраны незаконным путем и по этому узнают – вам будет несладко.

Весы

Захочется побыть в одиночестве, спрятаться от всего мира, чтобы никто, даже самые близкие люди, не помешали вам погрузиться в философские размышления и провести время в таком замечательном обществе, как вы сами.

Скорпион

Посвятите как можно больше времени обучению – и это будет идеально на сегодня. Особенно когда дело касается новых технологий, техники, оборудования. Словом, интересуйтесь обновлениями – и будете впереди всех.

Стрелец

Возможно, вы значительно превысили свой бюджет и вынуждены экономить и чуть ли не сидеть на голодном пайке. Или средств не хватит из-за того, что вы испытываете какие-то другие проблемы с наполнением бюджета, к примеру, вам задерживают заработанные деньги.

Козерог

Могут произойти значительные изменения в вашей личной жизни. К примеру, вы меняете свой семейный статус – женитесь, или наоборот – разводитесь. Главное, что уже не будет так, как когда-то - отношения трансформируются.

Водолей

Иностранные партнеры будут в восторге от вас и ваших идей, отдадут должное вашему опыту и профессионализму, поэтому не удивляйтесь, что можете получить какие-либо приглашения и предложения.

Рыбы

Не успели вы перевести дыхание, как снова приходится ускоряться и прилагать усилия для того, чтобы все успеть, да еще и быть очень аккуратными и профессиональными, ведь цена ошибки будет слишком высокой.

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