Козерогов ожидает праздник, а Близнецов – деньги: гороскоп на 2 ноября

Козероги в этот день отпразднуют победу, возможно, личную, а Близнецы могут внезапно получить деньги. Раков ожидают изменения места дислокации – работы или проживания, а Тельцов – заботы.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 2 ноября. Кто будет бороться за свои права, а кто получит помощь, читайте дальше.

Овен

У вас появляется время для размышлений и возможность как следует обдумать свои поступки, проанализировать все происходящее вокруг и сделать определенные выводы. А еще – получить настоящие инсайты, которые откроют вам глаза на правду.

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Телец

Вы сейчас озабочены как никогда - отовсюду наваливается работа, разные задачи, новые обязанности, да еще и домашние заботы добавляются, и вы вынуждены все это переделать именно сегодня, так что вам не будет покоя до ночи.

Близнецы

Внезапно могут прийти деньги или прекрасная возможность их получить, возможно, кто-то захочет вложиться в ваши проекты, или подпишет с вами какие-то выгодные для вас контракты, обещающие интересную работу, длительное сотрудничество и значительные прибыли.

Рак

Сегодня день обещает много изменений, особенно если вопрос касается смены места дислокации – работы или проживания. Вы можете в сердцах хлопнуть дверью и уйти в никуда с насиженного места, но на самом деле вы уже давно были готовы к этому решительному шагу.

Лев

Встает вопрос ребром - продолжаете ли вы свою активную деятельность, которую распространяете наружу, может даже на зарубежье, или сосредотачиваетесь на доме, хозяйстве, каких-то собственных внутренних процессах.

Дева

Сегодня вы боретесь за свои права, отстаиваете едва ли не самые базовые потребности, и это будет достаточно жесткое противостояние, когда против вас выступают достаточно мощные силы, а вы можете противопоставить только уверенность и логику.

Весы

Появляется определенная информация о том, что дела ваши идут к улучшению, вы начинаете больше верить в себя, да и получаете помощь просто отовсюду, в том числе моральную и материальную, что придает вам уверенность в завтрашнем дне.

Скорпион

Сегодня вы выступаете в роли организатора и руководителя, ведь нужна будет вся ваша собранность и таланты управленца для того, чтобы сформировать команду мечты, которая будет не просто достигать результатов, а станет дружной семьей, где комфортно каждому.

Стрелец

Накатит ощущение вселенского одиночества, и вам захочется убежать от всех где-нибудь подальше, чтобы не видеть ничего, и не слышать. И вы будете целый день находиться в этом состоянии и даже будете наслаждаться тем, что никто рядом не бродит.

Козерог

Этот день вы празднуете так, будто наступило какое-то выдающееся событие, впрочем, это может быть какая-то ваша личная победа – над обстоятельствами, людьми или собой, собственными недостатками, тормозившими ваше развитие.

Водолей

Встречаете этот день с энтузиазмом, еще и других заряжаете своими положительными эмоциями, собирая вокруг себя людей, очень близких вам по духу. Сегодня важно работать в коллективе и много общаться.

Рыбы

Несмотря на то, что у вас может начаться какой-то новый неопределенный период, вы решите себе сегодня как следует отметить этот день, добавить, так сказать, немного радости и драйва в серые будни.

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