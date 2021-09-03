Козероги попадут в неприятности, а Львы получат интересные предложения: гороскоп на 3 сентября

В пятницу, 3 сентября, Тельцы окажутся на мероприятии после которого их жизнь может измениться, у Близнецов будет вдохновленное настроение, а Львы получат интересные и перспективные предложения – как личные, так и деловые. В то же время Козерогов ждут преграды и сложности, а у Скорпионов счастливый случай может начать новую страницу в жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 3 сентября. Кому стоит отложить сантименты, а кто не сможет продвинуться вперед, читайте дальше.

Овен

Слишком много различных официальных встреч и работы, связанной с бюрократическими институтами, вы будто находитесь в постоянном контакте с ответственными лицами. А может и сами уже стали таким лицом.

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Телец

Вы можете оказаться внезапно на каком-то празднике, и это будет совсем не рядовое событие в вашей жизни, поскольку оно способно изменить ваши взгляды, да и сама жизнь также может измениться именно после этого празднования.

Близнецы

Вы чувствуете прилив сил, а большое количество разноплановых задач вас не вгоняет в ступор, а вдохновляет. Поэтому вы сегодня собраны, конкретны, ответственны, планируете свои шаги, распределяете нагрузку и точно все выполняете, собирая овации.

Рак

Сегодня нет времени на различные сомнения, мысли и фантазии, потому что вы уже все запланировали, а сегодня только четко выполняете планы и предписания, согласно графика и поставленных целей. Причем, все это делаете очень быстро и ловко.

Лев

Получите интересные и перспективные предложения, как личные, так и деловые, которые могут прийти от людей, которые хорошо и давно вас знают, от ваших бывших (любимых или работодателей), людей из прошлого, может даже очень давнего.

Дева

Нет времени на сантименты – просто берите и делайте то, что вам нужно, несмотря на различные обстоятельства и тех, кто пытается вас тянуть назад. Любое действие сегодня важно, поскольку способна переломить ход истории и привести вас к успеху.

Весы

День покоя и равновесия. Вы уже восстанавливаетесь после бурной недели, в идеале - проводите время совсем не на работе. Но если приходится трудиться, то ставите себе минимальные задачи и больше думаете, чем делаете что-то.

Скорпион

Какой-то счастливый случай может начать в вашей жизни новую страницу. К примеру, выиграете в лотерею и станете миллионером, или победите в конкурсе и получите новую работу или какую-то иную хорошую возможность.

Стрелец

Вроде все спокойно, вы понемногу выполняете привычную работу, очень не напрягаетесь, но сегодня может вдруг возникнуть мысль о том, как вам уже все надоело, и пора бы уже изменить что-то в вашей деятельности, а становится скучновато.

Козерог

Вы не сможете продвигаться вперед, делать какие-то смелые шаги, потому что появляются какие-то преграды и сложности. А может это вы сами себе выставили эти преграды и просто не видите пока потребности куда-то двигаться, поэтому и выигрываете время.

Водолей

Появляется возможность провести этот день в расслабленном состоянии, немного отдохнуть. И это будет не только ваше желание, кто-то беспокоится о том, чтобы вам было хорошо и захочет быть вместе в этот замечательный день.

Рыбы

На всякий случай нужно будет вооружиться и соблюдать правила безопасности, поскольку увеличивается вероятность различных преступных действий против вас или вашего имущества. Поэтому сейчас лучше держать порох сухим и крепче закрывать двери.

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