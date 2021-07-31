Козероги начнут отношения, а Весы захотят одиночества: любовный гороскоп на август

В августе у Близнецов может начаться новая романтическая история, Стрельцы захотят поменять все в личной жизни, а Водолеи и Весы будут стремиться к одиночеству. У Козерогов в этом месяце появятся шансы встретить любовь, а Раки станут зависимы от определенного человека.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август. Кому отношения принесут радость, а кто захочет убежать от них подальше, читайте дальше.

Овен

Новых отношений что-то не видно, а прежние вам уже немного надоели, поэтому вы и ведете себя как-то неуверенно, потому что и сами еще не решили, стоит ли вам расстаться, или еще немного побудете вместе с партнером или партнершей.

Телец

Вы сейчас страстны и очень активны, склонны наговорить своим любимым немало различных приятных слов, признаваться, завоевывать, совершать подвиги ради любви. И эти ваши усилия не будут напрасными – вам ответят взаимностью.

Близнецы

Накрывает романтическая волна, потому что в поле зрения появляется человек, вызывающий у вас симпатию, и который будет проявлять к вам большой интерес. Словом, может начаться очень интересная любовная история.

Рак

Вы можете привязаться к определенному человеку настолько, что даже стать зависимыми от нее или него, ловить каждый взгляд и пытаться выполнить любые желания. Некоторые это будут считать страстью, но в основном это все же называется зависимость.

Лев

Вполне можно будет назвать август месяцем любви, поскольку растут ваши аппетиты, встречи с любимыми или потенциальными партнерами будут приятными, и вы вполне искренне отдаетесь этой страсти.

Дева

Вы не забываете о личной жизни, и именно она станет для вас тем отдыхом, на который вы так заслуживаете. И эти часы с любимыми будут для вас невероятными, особенно, если проведете их где-нибудь подальше от людей.

Весы

Стремление одиночества превосходит все. Даже если вы давно и безнадежно женаты, может возникнуть желание уйти от этих отношений, хотя бы на некоторое время и побыть в одиночестве, в своих размышлениях и мечтах.

Скорпион

Ваши отношения поднимаются на новый уровень, и это могут быть не только свидания, или даже сожительство, а несколько больше, вы можете принять решение жениться, венчаться и прожить остаток жизни с любимым человеком.

Стрелец

Ваша любовная жизнь может претерпеть кардинальные изменения, вы наконец решаетесь ее реформировать. Вы можете завершить старые длительные отношения или, наоборот, начать все сначала, предложив любимым сойтись.

Козерог

Контактов у вас будет немало, как деловых, так и личных, и среди этих контактов найдутся и такие, которые могут положить начало нежной дружбе или страстной любви. Особенно, когда они завяжутся на каком веселом празднике.

Водолей

Личная жизнь почему-то сейчас не слишком активна, вы предпочитаете больше быть в одиночестве, чем общаться, даже в семье, с любимыми вы можете вдруг проявлять холодность и отстраниться от всяческих проявлений эмоций.

Рыбы

У вас будет немало поводов встретиться с положительными, светлыми людьми, которые будут чрезвычайно привлекательными. Впрочем, вы сейчас можете встречаться и с вашими давними партнерами и это будут очень приятные встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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