Козероги могут стать жертвами мошенников, а Тельцы получат деньги: гороскоп на 2-3 октября

На выходных у Скорпионов необходимость встречаться с важными людьми может испортить планы на отдых, Тельцы могут получить дополнительные деньги, а Овны – начать новый проект. Рыбам стоит эти дни посвятить отдыху и расслабиться, а Козероги могут стать жертвами мошенничества или кражи.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 2-3 октября. Узнайте, что будет с вами.

Овен

Как-то мягко и незаметно вы вливаетесь в новый проект, начинаете новую главу в своей книге жизни, но, к счастью, все это происходит в приемлемом для вас темпе, и именно в эти выходные вы укрепляете свои позиции в этом направлении.

Телец

Видео дня

Появится немного лишних денег, которые вам захочется потратить на какие-то очень приятные вещи для себя и своих близких. Можете устроить шумную вечеринку, или оплатить отдых или потратить на абонементы в спортзал или бассейн.

Близнецы

Опять вас потянет на какое-то обучение. Вы охотно осваиваете что-то новое, вкладывая в себя и свое развитие немалые деньги, и надеясь, что новые знания или навыки вам пригодятся и помогут больше зарабатывать.

Рак

Ваш профессиональный уровень в эти выходные будет высоко оценен. Возможно, вы получите какую-то награду или просто настолько хороший отзыв о вашей работе, что это заставит вас другими глазами посмотреть на собственные таланты и компетенции.

Лев

Время для праздника пришло! Даже если на вашем личном календаре нет какого-то знаменательного события, это не повод грустить, ведь можно его придумать, или, наконец, присоединиться к тем, кто что-то празднует.

Дева

Пребывайте в мечтах и ​​фантазиях! Вам так приятно в эти выходные окунуться мыслями в такой чудный вымышленный мир, что будет сложно возвращаться на эту грешную землю. Побудьте там немного, помечтайте и насладитесь этими иллюзиями.

Весы

У вас сейчас есть деньги, и вы их с удовольствием тратите, но не только на себя, не забываете заниматься благотворительностью, помогать родным, а главное – совершенно незнакомым людям, для которых ваша щедрость будет очень своевременной.

Скорпион

Необходимость встречаться с важными людьми может вам испортить все планы на отдых и превратить эти два дня на дополнительные рабочие, еще и достаточно активные, когда придется и поговорить, и побегать, еще и ответственность дополнительную на себя принять.

Стрелец

Нужно будет немного поработать, может даже где-то подальше от дома. Скажем, отправиться в командировку или потрудиться на даче, как собственной, так и родственников. Поэтому этими выходными придется пожертвовать.

Козерог

Из-за своей невнимательности велика вероятность стать жертвой мошенничества или кражи, а можете и просто потерять что-то важное, или забыть необходимое дома, поэтому в эти дни будьте особенно внимательны и осторожны.

Водолей

Может потянуть на духовные темы, захочется приобщиться к чему-то высокому, философскому, может даже отправиться в паломничество или хотя бы посетить какие-то святые места или места силы, где можно было бы набраться мудрости и энергии.

Рыбы

Отдыхайте и ни на кого не обращайте внимания, даже если вас пытаются втянуть в какие-то активности, вы будете смело противостоять, потому что так хочется наконец расслабиться и хоть один день абсолютно ничего не делать.

Как сообщал OBOZREVATEL: