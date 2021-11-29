Козероги достигнут цели, а Тельцы получат деньги: гороскоп на неделю

Все, что запланируют Козероги в начале недели, в конце реализуется, а Тельцы получат деньги. Для Весов это будет один из самых напряженных периодов, когда они будут перегружены работой, а Рыбам могут предложить привлекательную должность.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака. Что ждет вас с 29 ноября по 5 декабря, читайте дальше.

Овен

Чувствуете себя на высоте, ведь вы уже завершили важный проект и пожинаете свои вполне заслуженные плоды, получая положительную обратную связь и полное восхищение народных масс от ваших идей и результатов.

Телец

Вами сейчас будут давать деньги, и не важно, будет ли это давно заработанная зарплата, возвращенный долг, дополнительная прибыль или неожиданные премиальные, главное, что ваши закрома будут дополнительно и сверхурочно заполнены.

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Близнецы

Несмотря на ваше стремление к свободе, на этой неделе вы будете максимально собраны и ответственны, поскольку нужно будет решить важные дела, еще и в ограниченные сроки, поэтому вы пытаетесь применять все ресурсы и рычаги влияния.

Рак

Немного будет не хватать денег, но самое главное, что у вас могут быть связаны руки и вы не сможете оперативно улучшить свое финансовое состояние, как делали это обычно. Придется немного подождать удобного случая.

Лев

Проведите эту неделю в расслабленном состоянии, кажется у вас нет каких-либо срочных дел. Но голова при этом продолжает работать и продуцировать интересные идеи. Прислушивайтесь к интуиции и поступайте так, как вам подсказывает внутренний голос.

Дева

Наступает непонятная пауза, когда вы не можете принять ни одного решения, или вам просто не дают это сделать. И, несмотря на то, что дел у вас накопилось немало, вы пока не способны их решить, потому что руки у вас будут связаны.

Весы

Это будет один из самых напряженных периодов, когда вы будете перегружены работой, и это будет не просто физически затруднительно, поскольку вы выполняете много разноплановых задач и в не очень благоприятной атмосфере.

Скорпион

Вы сейчас очень чувствительны к тому, что о вас говорят люди. А будут сплетничать о многом, и вам это будут радостно доносить. А вместо того, чтобы пропустить сплетни мимо ушей, уж слишком будете беспокоиться из-за этих вопросов.

Стрелец

Вам сейчас так нужна удача, просто банальное везение, которое превратит причудливые мечты во вполне конкретные дела. На этой неделе вы пока склонны мечтать, но у вас уже есть информация о том, что фортуна таки на вашей стороне.

Козерог

От задумки и до осуществления цели может пройти всего неделя. Одна эта неделя. Все, что вы запланируете в понедельник, до конца недели можете уже и реализовать, причем самостоятельно, вам даже помощники не понадобятся.

Водолей

Можете испытать разочарование в людях, особенно будет тоскливо из-за того, что вас могут подвести те, кому вы очень доверяли и на кого рассчитывали. Да и личные отношения сейчас будут не в лучшей форме.

Рыбы

Будьте открыты для новых предложений по работе, даже если ваше нынешнее место вас вполне устраивает. Могут предложить что-то очень привлекательное, то, что значительно опережает даже ваши самые смелые ожидания.

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