Козероги будут наслаждаться летом, а Скорпионы утонут в любви: гороскоп на 22 июля

В четверг, 22 июля, у Рыб начнется счастливый и вознесенный период, Ракам придется думать над новыми возможностями и строить планы, а Тельцы закончат важный проект. Скорпионы в этот день могут встретить любовь, а Козероги будут максимально наслаждаться летом.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля. Кого ждут новые вызовы в жизни, а кому придется бороться с несправедливостью, читайте дальше.

Овен

Вы смело идете в бой против несправедливости и за все хорошее, отстаиваете свои идеалы и права других. Впрочем, у вас уже есть в этой борьбе опыт, и вы даже можете делиться собственными наработками в этой сфере с другими .

Телец

Внезапно может завершиться какая-то фаза вашего сотрудничества, или какой-то проект, к чему вы будете совсем не готовы. И понадобится некоторое время для того, чтобы прийти в себя, перестроиться и начать думать в новом направлении.

Близнецы

Интенсивно работать и быть постоянно в тонусе - это сложная задача, и может быстро надоесть. Вы несколько устали от такой тяжелой работы, но все еще тянете эту лямку, потому что пока вас некем заменить. Ослабьте нагрузки, чтобы не сгореть на работе.

Рак

Вам есть над чем подумать, потому что нужно будет найти для себя новые стратегии, решить, принимаете ли вы новые правила или новые возможности, или вам еще нужно будет поработать над старыми.

Лев

Борьба, в которую вы сегодня вступаете, хотя и будет ожесточенной, но у вас достаточно высокие шансы стать победителем. И пусть вас не пугают опытные соперники, их сила и регалии, так вы ничем не хуже, а иногда даже лучше их.

Дева

В стремлении достичь цели не забывайте о правилах безопасности, ведь бежать сегодня сломя голову не рекомендуется. И чем спокойными и взвешенными вы будете, тем быстрее достигнете желаемого.

Весы

Пришло время для размышлений и медитации, для поиска ответов на важные жизненные вопросы, требующие тишины и сосредоточенности. Поэтому найдите возможность спросить себя, что вы здесь делаете, для чего живете и послушать ответы подсознания.

Скорпион

В вашей реальности разворачивается замечательная любовная история, даже если вы уже от себя и не ожидали каких-то страстей, вы можете встретить человека, который вам очень понравится, и вы можете даже рассчитывать на взаимность.

Стрелец

Вы можете почувствовать, что такое безвыходное положение, потому что сегодня увеличиваются шансы попасть в непонятную ситуацию из-за собственных страхов и ограничений. Вы можете не совсем ясно видеть все аспекты и обстоятельства и считать, что выхода нет.

Козерог

Отличный день для отдыха и максимального наслаждения всеми прелестями этого лета, поскольку и возможность у вас хорошая будет, и погода – вполне подходит, да еще и хорошая компания собирается, и не важно, что сегодня – будний день.

Водолей

Сегодня вы распределяете деньги, что к вам приходят. Откладываете на важные потребности, делитесь с родными, о себе, конечно, не забываете. А еще отдаете свои долги и даже занимаетесь благотворительностью и делитесь с другими.

Рыбы

Наступает какой-то счастливый и приподнятый период, возможно, вы что-то празднуете, а может внезапно на вас свалится прекрасный повод для праздника – какой-то выигрыш или иная счастливая возможность, которую будет грех не отметить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

июль 2021 года станет благоприятным периодом почти для всех знаков зодиака. Астролог назвал даты, в которые каждый из них получит возможность добиться успеха во всех сферах.

Астрологи рассказали, какие представители астрологического круга без колебаний одолжат вам одежду, деньги или просто уделят свое внимание.

Соломка назвала четыре знака, которым не повезет в течение недели с 19 по 25 июля.

Появился гороскоп для всех знаков на неделю до 25 июля – Овны начнут активную деятельность, а Тельцы будут доказывать силу.

Для Украины неделя 19-25 июля окажется привычной: общество получит новый виток разочарования, а политики будут придумывать новые фишки для привлечения внимания украинцев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся