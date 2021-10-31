Козероги будут бороться за справедливость, а Стрельцы получат деньги: гороскоп на 1-7 ноября

Козероги на этой неделе будут бороться с теми, кто не соблюдает законы, а Стрельцы получат деньги из разных источников. Овны погрузятся в любовь, а Раки могут начать новую жизнь.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 1-7 ноября. Детальнее читайте дальше.

Овен

Неделя, обещавшая быть довольно заурядной, из обычной превращается в какую-то волшебную, поскольку вы погружаетесь в любовь, ваши чувства расцветают, и осень окрашивается в яркие эмоциональные цвета.

Телец

Легкая грусть и ностальгия сопровождают вас всю неделю. У вас может начаться какой-нибудь кризис жанра, вам не нравится все, что вы видите вокруг, все, чем вы занимаетесь, и от того становится еще грустнее.

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Близнецы

У вас сейчас увеличивается количество энергии и желания жить, вы уже начинаете активнее двигаться, хочется чему-то учиться и вообще просыпается ваше природное желание исследовать этот мир всеми доступными методами.

Рак

Если вы сами пока не готовы что-то изменить своими силами, то изменения могут наступить внезапно, и вовсе не в той приемлемой форме, которая позволит вам чувствовать себя комфортно. Разрушается что-то устойчивое и важное, и начинается новая жизнь.

Лев

Находитесь на подъеме, будто вас долгое время держали на привязи, и вот теперь выпустили на свободу, и вы уже не знаете за что на радостях хвататься, и какую свою мечту первой воплотить. И вы позволяете себе почти все удовольствия этого мира.

Дева

Ваши силы растут, появляется больше уверенности в том, что у вас получится все, что бы вы ни задумали. На этой неделе вам удается перейти важный рубеж, где вы получите подтверждение своих талантов и потенциала.

Весы

Самоуглубление пойдет вам на пользу, ведь вы понемногу успокаиваетесь, в голове рождаются разные мысли, фантазии, воспоминания, чуть ли не все детство и юность проходят перед глазами, разные приятные моменты из прошлого.

Скорпион

Кажется, что вы на этой неделе решите немного отдохнуть от бурной жизни и позволите себе расслабиться и провести время не слишком беспокоясь о мировых или производственных проблемах, может даже окажетесь где-то в теплых краях, на курортах.

Стрелец

Будет благоприятное время для улучшения финансового положения, когда деньги вам поступают со всех сторон, из разных источников, в том числе и от бизнеса, и от семьи, а еще - в виде какой-то экономии, подарков и поощрений.

Козерог

Борьба за справедливость будет происходить целую неделю, вы боретесь с теми, кто не соблюдает законы и посягает на ваши права. И вашего праведного гнева боятся, к вашему весомому слову прислушиваются.

Водолей

Возможно разрушение отношений или давно уже установленных контактов из-за нервозности, повышенной тревожности, желания критиковать других и вообще острых высказываний по поводу и без повода.

Рыбы

Вам сейчас будет очень непросто. Нужно много работать, и за себя, и за других вас просто заставляют, и у вас не будет никаких шансов отказаться от этой нагрузки, хотя и у самих сил будет не слишком много.

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