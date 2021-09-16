Козерогам стоит навести порядок, а Близнецам – сделать выбор: гороскоп на 16 сентября

Четверг, 15 сентября, у Тельцов пройдет успешно – они реализуют что-то новое в жизни и получат помощь, Близнецам стоит не распыляться, а выбрать что-то самое важное, а Львам нужно провести день в спокойствии и тишине. Скорпионам в этот день стоит приготовится к борьбе с конкурентами, а Водолеям звезды советуют устроить вечеринку.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 16 сентября. Для кого четверг станет продуктивным и благоприятным для создания новых идей, читайте дальше.

Овен

Семейные дела могут перекроить все планы на этот день, причем, в вашей помощи будут нуждаться как ваши близкие или дальние родственники, так и ваши бывшие, и вы с готовностью откликнетесь на просьбу о помощи.

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Телец

Желание впустить что-то новое в вашу жизнь может прийти совсем внезапно, но вы готовы реализовать его достаточно быстро и сегодня все будет происходить какими рекордными темпами, и вам будут помогать все, к кому вы обращаетесь.

Близнецы

День, когда нужно действовать – начинать и завершать, много двигаться и все выполнять, строго соблюдая график. У вас сейчас много желаний, поэтому вы можете несколько распыляться. Выберите самое главное и сосредоточьтесь на нем.

Рак

Сегодня вы можете быть достаточно резкими и критическими, острыми на язык и щедрыми на критические замечания. Если вас об этом просят, то можете и поделиться своими впечатлениями, но если нет запроса – лучше молчите, как партизан.

Лев

Не мешало бы сегодня провести день в тишине и расслаблении, поскольку и сил у вас сейчас не очень много, и настроение минорное, и подумать есть над чем, прежде чем начинать новый рабочий сезон. Ведь вам нужно продуцировать новые идеи и все как следует запланировать.

Дева

Со стороны может казаться, что вы сегодня почти ничего не делаете, но на самом деле происходят очень интересные процессы – вы мечтаете, фантазируете себе то, что хотели бы видеть в будущем, и это нужные и важные шаги.

Весы

Есть возможность провести этот день с детьми или с молодыми активными людьми, которые дадут вам мощный энергетический заряд, подарят новые идеи и даже определенный пендель, чтобы все эти идеи реализовать как можно быстрее.

Скорпион

Конкуренты сегодня придадут вам ускорения. Увидев, какие они умные и ловкие, вам приходится поднимать свою пятую точку и тоже что-то делать – придумывать новые подходы, продукты, концепции, чтобы их как-то опередить.

Стрелец

Совместная работа сегодня будет гораздо успешнее, чем индивидуальная. Вам нужно с кем-то советоваться, вместе придумывать, спорить, слышать другую точку зрения. Словом, найдите себе единомышленников и устройте мозговой штурм.

Козерог

Домашние дела сами себя не сделают. Поэтому какими бы вы не были загруженными по основному месту работы, сегодня вам нужно навести порядок. И в домашних бумагах, и в доме, и во дворе, и даже на улице.

Водолей

Добавьте в эту жизнь немного безграничной радости и безумного удовольствия, а помогут в этом встречи с друзьями, которые находятся на той же волне, устройте вечеринку, праздник, кавардак, если хочется, побудьте детьми хотя бы на некоторое время.

Рыбы

Хотя вы и планировали целый день потрудиться, с головой погрузившись в работу, но какая-то неведомая сила заставляет вас выходить из этой концепции и даже возглавлять какие-то процессы, управлять другими и вообще быть лидером.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка назвала четыре знака зодиака, которым на этой неделе не будет везти: у Раков начнутся проблемы с деньгами, а у Водолеев – на работе.