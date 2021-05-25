Коридор затмений запрограммирует будущее на ближайшие 9-18 лет

Во время коридора затмений 26 мая – 10 июня будет закладываться перспектива на ближайшие 9 или 18 лет. Поэтому важные решения можно принимать только серьезно все взвесив.

Коридор затмений будет проходить при убывающей Луне, поэтому почти все практики будут направлены на удаление, убывание, очистку, уменьшение. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

Июньские затмения пройдут на оси Близнецы – Стрелец, которая отвечает за знания, авторитет, верования и ваш путь.

"Вы можете проследить, что у вас происходило по этой оси в 2002 и в 2011 году. 26 мая с лунного затмения начнется период, когда все важные решения стоит принимать осознанно, обдуманно и максимально ответственно. Закладывается фундамент для ближайших 9 либо 18 лет. 14 дней важных трансформаций. Кто-то решит изменить свою жизнь сам, а к кому-то придут события сами", – рассказала Погорельченко.

"Это идеальное время, чтобы отказаться от вредных привычек, избавиться от лишнего веса, от токсичных отношений, от ненужных вещей, от того, что тянет вас на дно. Если вы что-то потеряете в это время, примите как откуп от чего-то более сложного. Это время, когда меняется вера, моральные убеждения, ваше виденье мира. Особенно стоит беречь в это время нервную систему, дыхательную систему, печень, желчный, бедра, крестец, руки", – отметила астролог.

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