Кому в 2021-ом повезет в карьере: гороскоп для всех знаков по картам Таро

2021 год станет удачным периодом для продвижения по карьерной лестнице для Водолеев, Овнов и Весов. А вот Рыбам нужно найти другой способ самовыражения.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась карьерным прогнозом по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021 год.

Овен

Вы уже готовы к тому, чтобы занять высокую должность и достойно там руководить. Ведь и мозги у вас работают исправно, и цель вы видите, и опыт есть, и с людьми можете продуктивно общаться и даже правильно их мотивировать.

Телец

Как-то не очень вас будет волновать в этом году карьера. Ну есть работа – и хорошо. А если не будет, то что-то обязательно найдется. Вы вполне довольны тем, чем занимаетесь и тем, как вам за это платят, и искать добра от добра не собираетесь.

Близнецы

Новые знания и умения не дают покоя. И сколько бы лет вы не потратили на свою работу, сколько бы опыта не получили и как бы высоко ни поднялись, все равно найдете какое-то интересное направление, которое будет манить вас его изучить.

Рак

Вас ожидает немало работы, и это не кто-то на вас ее взвалит, а вы сами захотите выполнять все больше функций, операций, проектов. И будете брать на себя все больше и больше обязательств и ответственности.

Лев

Вы умеете руководить как кошка – мягкой лапой, будто гладите по шерсти, но и коготки своевременно и деликатно выпускаете, чтобы подсказать правильное направление. В этом году можете и в дальнейшем показывать такой неординарный способ управления.

Дева

Помощь приходит откуда не ждали – вас могут заметить где-то там наверху и предложить повышение со всеми плюшками, что прилагаются к нему в виде денег, славы, почестей, наград и признания.

Весы

Можете рассчитывать на ответственную должность, что принесет значительный объем работы. Да и вообще этот год будет чрезвычайно насыщен деятельностью и различными событиями, поэтому вам крайне необходимо устроить все так, чтобы не перенапрягаться.

Скорпион

Вы не из тех людей, кто легко подчиняется, поэтому вам лучше не работать на кого-то, а заниматься бизнесом и создавать что-то свое, новое и неординарное. Особо в этом году вам захочется потрудиться самим на себя и у вас это может достаточно хорошо получиться.

Стрелец

Для вас работа – как семья, вам сейчас очень важно, чтобы все вокруг вас чувствовали себя уютно. И вы изо всех сил будете пытаться в коллективе создать эту атмосферу доброжелательности и любви, потому что именно в ней вы будете наиболее продуктивными.

Козерог

Год обещает быть одним из лучших, поскольку вы наконец воплощаете свои давние планы и реализуете самые фантастические замыслы. И успеваете не только начать что-то делать, но и уже увидеть результаты своего труда.

Водолей

Очень удачный период для продвижения по карьерной лестнице. Причем, не нужно даже напрягаться – вам предлагают хорошие условия, красивые должности, приличную работу, и коллектив душевный, что тоже играет немаловажную роль.

Рыбы

Встанет вопрос глобального выбора, ведь пока вы еще до конца так и не определились, чем вам дальше заниматься, да жизнь постоянно подбрасывает вам сюрпризы. Поэтому ищите другие возможности самовыражения и выбирайте то, что вам больше подходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021 год. По ее словам, год сулит многим знакам зодиака настоящий прорыв.

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