Четыре знака, которым не повезет с 8 февраля

Неделя с 8 февраля, к счастью, не станет невезучей, однако есть несколько знаков зодиака, которые будут чувствовать себя не слишком счастливыми, и причин тому будет несколько. Во-первых, не всем везет в любви даже в такой романтический период накануне Дня святого Валентина, а во-вторых, производственные и межличностные проблемы еще никто не отменял.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака, которым с 8 по 14 февраля будет везти меньше других.

Рак

Вас будет очень раздражать вся эта розово-романтическая беготня и маркетинговые уловки вокруг праздника и вы будете пытаться спрятаться от этого безумия. А все потому, что вас никак праздник не затрагивает. Или это потому, что вам сейчас не очень повезло с любовью и некому признаваться?

Весы

Даже если вы вполне довольны своей спокойной жизнью, находятся люди, которым это очень не нравится. И они начинают выражать свою точку зрения, которую никто не спрашивал о том, что вам делать и как жить. И даже стыдить вас за ваши предпочтения или образ жизни.

Козерог

Не очень приятно, когда вы и сами не слишком уверены в правильности своих действий, постоянно сомневаетесь и колеблетесь, а тут еще и со всех сторон вас критикуют и всячески хейтят за любой ваш шаг или решение. А у вас пока недостаточно сил, чтобы всех подальше отправить.

Водолей

Впереди – новый этап новой жизни и вам очень страшно ступать на этот путь, потому что неизвестно, что вас там ждет. И этот страх отнимает силы. Тем более, если не вы выбрали этот путь, а кто-то сделал этот выбор за вас, и вам остается только приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Как сообщал OBOZREVATEL: