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Четыре знака зодиака, которым не повезет с 22 февраля

2.3т
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С 22 февраля не всем знакам зодиака будет везти – у Рыб и Весов наступит пауза, а Козероги могут стать жертвами мошенников.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. В частности, по ее словам, Овну придется подстраиваться под других и под обстоятельства. Учитывая лидерский и вспыльчивый характер, это будет даваться непросто, но придется смириться и сложить руки, потому что не все зависит только от вашего желания.

Весы будут находиться в несколько заторможенном состоянии, крайне уменьшаются активность и расходы, придется ограничить себя в движении и общении. Весы будут больше похожи на медведя в спячке. Более того, могут даже радоваться тому, как они круто сэкономили, отказавшись от каких-то вещей или продуктов.

Наступает пауза и у Рыб. Из-за того, что закончились силы и нет больше возможности активно что-то делать, нужно время для отдыха. И нет смысла даже в какой-то номинальной деятельности. Словом, на этой неделе нужно взять тайм-аут для того, чтобы накопить энергии для дальнейшего продвижения.

А у Козерогов увеличивается вероятность стать жертвой мошенничества или кражи. Поэтому на этой неделе следует увеличить бдительность, не зевать и не доверять любому, даже внешне очень милым и привлекательным людям, которые якобы заботятся о вас.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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