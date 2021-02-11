Кому больше всех повезет в год Быка: таролог назвала знаки

2021-й, год Белого Металлического быка, принесет успех и перспективные возможности для тех, кто родился в год Кота, Петуха и Быка. Также в этом году будет везти Крысе и Кабану.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, для кого 2021-й год будет наиболее успешным.

Крысе (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020), по ее словам, после непростого прошлого года, когда она хозяйничала, уже можно и отдохнуть, наслаждаясь тем добром, что он успел накопить. А еще можно себе позволить улучшить свое жизненное пространство и изменить помещение, приобрести недвижимость. И во всех этих вопросах его будет сопровождать удача. Также будут удачными вопросы семейные – создание стабильных отношений, образования семьи, рождения детей.

Хорошим обещает быть год и у хозяина Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009), ему будет везти во всех жизненных сферах – от самочувствия до финансов, от любви до карьеры. Конечно, все это не дается ему просто так, потому что он привык для достижения цели работать. Поэтому и в этом году не будет искать легких путей, а будет настойчиво идти в заданном направлении.

Много разных перспективных возможностей появится у Кота (1951, 1963 1975, 1987, 1999, 2011), и он не будет медлить, а сразу будет хватать Фортуну за хвост. Дела у него улучшаются и в личной жизни, и в работе, которая превращается в источник неплохих заработков, особенно, если заниматься новыми направлениями и современными технологиями.

Год обещает быть удачным, и в карьере, и в финансах, и в личной жизни и у Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Он всегда оказывается в нужное время в нужном месте, становится известным благодаря искусному пиару, рекламе и саморекламе, потому что не стесняется показывать другим свои лучшие стороны. И будто все время находится в полосе удачных совпадений и благоприятных обстоятельств.

Достаточно уверенно и стабильно будет чувствовать себя и Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019), который благодаря финансовому успеху может решить имущественные вопросы и приобрести землю или недвижимость, вложить деньги в надежные проекты или перспективный бизнес. И это позволит ему заложить хороший фундамент на будущее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.

Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.

Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.

Тиграм Металлический Бык принесет общение и установления новых связей для начала собственного бизнеса, а у Котов появится гораздо больше возможностей и предложений.

У тех, кто родился в год Дракона, 2021-й будет бурным и непредсказуемым, полным эмоциональных всплесков. На помощь могут прийти медитативные или дыхательные практики.