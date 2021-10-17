Комнатные растения и приметы: Мехеда пояснил, как они влияют на людей

Некоторые растения считаются оберегами, защищающими человека или дом, в котором он живет, от негативной энергетики, например, все растения с шипами и кувшинки. Денежное дерево также полезно иметь в доме.

Об этом эксклюзивно OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. Он перечислил наиболее популярные народные поверья, связанные с растительным миром.

Все растения, имеющие шипы, считаются оберегами от отрицательной энергетики. К ним относятся как живые, так и засушенные – от розы до кактуса и чертополоха.

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Белая водяная лилия и кувшинка (одолень-трава) считается мощным средством от любого зла. Ее принято находить в купальские ночи (21-22 июня и 6-7 июля) и оставлять в доме в качестве оберега на год.

Засушенный клевер (не обязательно четырехлепестковый) приносит удачу.

Засушенные водоросли со дна рек могут изменить судьбу к лучшему, поэтому в поверьях их называют "рок-трава". ​​​​​​​

Рута и василёк способствуют глубокой медитации, а полынь очищает энергетику помещения.

Денежное дерево считается благоприятным растением, оно поддерживает энергетику владельца, а значит, и его работоспособность.

Мехеда добавил, что в целом все растения, которые имеются в доме, благоприятны в той или иной мере. "Они помогают получить доступ к энергии творения, которая очень нужна для креативных решений в бизнесе", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о приметах, связанных с кошками. В частности, он развенчал мифы, посвященные черным котам.