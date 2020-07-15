В ночном небе над Украиной невооруженным глазом можно увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE).

Издавна люди придавали большое значение кометам, так как считали их предвестниками грандиозных событий и бед. И действительно, влияние космических объектов на нашу планету велико, отрицать этого нельзя.

Я понимаю, что сейчас кто-то ратует за теорию заговора, кто-то видит везде происки масонов, кому-то мерещится церковная битва, а кто-то просто отрицает все в подряд и придерживается сугубо своего мнения и т.д.

Но отрицать очевидное глупо. Это как если вы находитесь в одной комнате с людьми, мирно ведете беседу, и вдруг в комнату врывается достаточно темпераментный человек. Он своей энергией затрагивает всех. Кому-то наступит на ногу, с кем-то мило поздоровается, с кем-то поскандалит и удалится. Но! Осадок останется у всех.

Так и с кометой. Ее энергия достаточно огромна и когда она пролетает мимо нашей планеты, мы все почувствуем ее присутствие. Более того, это будет трижды. На периоде приближения к нашей Земле, в момент минимального расстояния от нас и третья фаза – уход космического тела от нашей планеты.

Что по факту этих действий получим мы: катаклизмы разного характера, яркие политические скандалы, нестандартные выходки людей, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и локальные инфекционные вспышки.

На политической арене затеются новые перестановки, но то, что быстро вспыхивает, как правило, быстро гаснет. Волнение людей усилится спонтанными митингами, но дальше крика дело никуда не пойдет. А в середине июля 2020 образуется некая третья сила, проявление которой мы увидим в апреле 2021.

Будьте внимательны к своему здоровью и словам, которые вы произносите в этот период. С 15 по 30 июля не время для ссор. Не употребляйте алкоголь и соблюдайте легкую диету, больше отдыхайте и полноценно спите – это поможет вам стабилизировать ваш организм в этот период.

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