Кольцевое солнечное затмение 2020: когда будет, чем и для кого опасно

Кольцевое солнечное затмение в 2020 году можно наблюдать 21 июня. Лучше всего оно будет заметно в районе экватора и пройдет в 9:40 по Киеву.

Это астрономическое явление совпадает с новолунием и днем летнего равноденствия. По мнению астрологов, затмение 21 июня уникально и способно позитивно повлиять на жизнь людей. Однако есть и опасность. Что собой представляет данное событие, когда и где можно его наблюдать и к чему готовиться, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кольцевое солнечное затмение в 2020 году состоится 21 июня Иллюстративное фото / Pixabay

Что такое кольцевое затмение Солнца

Кольцеобразное затмение Солнца – это астрономическое явление, которое происходит, когда Луна, находящаяся между Солнцем и Землей, затмевает собой светило, но угловые размеры Солнца остаются большими, чем угловые размеры Луны.

Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого солнечного затмения Солнца составит 38 секунд.

Когда и где можно увидеть затмение 21 июня

Кольцевое солнечное затмение в 2020 году состоится один раз – 21 июня в 9:40 по киевскому времени.

Частные фазы затмения 21 июня будут доступны для обзора в большей части Евразии. Так, его можно будет увидеть в небе над Центральной Африкой, в Юго-Восточной Европе, северной Австралии, Саудовской Аравии, Индии, на юге Китая и над Тихим Океаном.

Кольцеобразное солнечное затмение: схема wikipedia.org

Следующее кольцевое затмение Солнца

Следующее кольцевое затмение Солнца состоится 10 июня 2021 года. Оно будет наблюдаться в северной Канаде, Гренландии и России. А 14 декабря 2020 года состоится полное солнечное затмение.

Как повлияет на людей затмение 21 июня

По мнению астрологов, затмения способны влиять на самочувствие, мысли, поведение людей и их взаимоотношения. Так, считается, что затмение Солнца 21 июня несет позитивные перемены.

Рекомендуется проявлять активность, чтобы не упустить шанс, предоставленный судьбой, но рассчитывать стоит лишь на себя и свою интуицию. При появлении проблем нужно обратиться к своему опыту – он обязательно поможет.

Период затмения Солнца благоприятен для поиска родственных душ. Есть шанс встретить свою любовь.

Затмение солнца: как повлияет на людей Иллюстративное фото / Pixabay

Кого коснется затмение

Больше всего влияние затмения ощутят на себе Козероги, Весы, Овны и Раки. Эти знаки зодиака должны быть готовы к изменениям.

Их ожидает резкий поворот судьбы в противоположную сторону от того курса, по которому они следовали в последнее время.

Что нельзя делать в затмение 21 июня

Не рекомендуется принимать жесткие решения и делать поспешные выводы в том, что касается отношений с близкими и друзьями: важно все хорошо обдумать и взвесить.

Весь июнь необходимо контролировать свои эмоции и не поддаваться их влиянию.

Самое главное в это время – быть настроенным позитивно и оптимистично смотреть на жизнь. Тогда изменения пройдут легко и благоприятно для вас.

Что нельзя делать в затмение 21 июня fakty.com.ua

Где смотреть онлайн затмение 21 июня 2020 года

Смотреть онлайн кольцевое солнечное затмение можно будет в прямом эфире на YouTube. Просмотр будет доступен по следующей ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня открылся "коридор затмений" – напряженный и судьбоносный период, который завершится 5 июля лунным затмением в Раке.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся