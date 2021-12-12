Кого ждут трудности, а кого - невиданная удача: гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

2022 год принесет большие изменения в жизнь всех представителей зодикального круга. Но если одних ждет успех, то другим придется бороться с трудностями.

Астрологи издания Theweek дали прогноз на год Черного Тигра. Узнайте, что произойдет с вами.

Овен

В начале года трудолюбивые Овны могут столкнуться с определенными бытовыми сложностями. Также могут возникнуть незначительные проблемы со здоровьем.

Телец

Представителей этого знака ожидают средние результаты в различных аспектах жизни в 2022 году. Однако по большей части им будет способствовать удача в карьере.

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Близнецы

У общительных Близнецов 2022 год будет сложным, как в финансовом отношении, так и в плане здоровья с февраля по апрель. Однако позитивные изменения произойдут во второй половине года.

Рак

Перед эмоциональными Раками будут несколько проблем, но уровень их уверенности также будет высоким, что поможет легко избавиться от трудностей. Им обязательно нужно следить за питанием и образом жизни.

Лев

В начале 2022 года у самоуверенных Львов улучшится финансовое положение. В период с января по март прийдет успех на работе, но могут быть проблемы со здоровьем.

Дева

Благоприятные финансовые условия ожидают рожденных под этим знаком в самом начале марта. В период с сентября по декабрь будет отличное время для карьерного роста.

Весы

Уроженцев этого знака ждут перемены в карьере. Однако в том, что касается семьи, дела будут обстоят не так хорошо.

Скорпион

Чувствительным Скорпионам прийдется пережить неоднозначные ситуации в карьере, финансах, а также в семейной жизни. Однако к середине апреля все улучится.

Стрелец

Для людей этого знака 2022 год станет удачным в финансовом положении. Их усердный труд будет вознагражден, а уровень уверенности будет высоким. В семейной жизни могут быть ссоры.

Козерог

Следующий год будет наполнен для чутких Козерогов взлетами и падениями. Карьера, финансы и личная жизнь будут радовать в начале года, но ситуация может ухудшиться к апрелю.

Водолей

2022 год для внимательных Водолеев будет наиболее благоприятным, особенно в финансовом плане. Они также добьются успеха в личной жизни.

Рыбы

Мечтательных Рыб ожидают отличные возможности для дополнительного дохода, желаемого карьерного роста и хороших рабочих отношений с коллегами.

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