Кого ждут испытания, а кому улыбнется удача: гороскоп на 2022 год для знаков зодиака

2022 год будет богатым на изменения. Некоторые представители зодикального круга наконец смогут забыть о трудностях и наслаждаться жизнью, другим за свое счастье придется побороться.

Астрологи издания Theweek рассказали, кого ждут испытания, а кому улыбнется удача в 2022 году. Узнайте, что вас ожидает в следующем году.

Овен

В начале года Овны могут столкнуться с определенными бытовыми проблемами, а в период с мая по август им необходимо особенно следить за своим здоровьем.

Телец

Рожденных под этим знаком ожидают средние результаты в различных аспектах жизни в течение 2022 года. Но их карьера будет процветать, и появится множество источников дохода.

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Близнецы

У общительных Близнецов первый квартал 2022 года будет сложным как в финансовом плане, так и в плане здоровья. В период с мая по август они найдут хорошую работу.

Рак

Перед эмоциональными Раками будет несколько проблем, но уровень их уверенности также будет высоким, что поможет легко избавиться от трудностей.

Лев

Представителям этого знака 2022 год принесет хороший заработок. В период с января по март также улучшится здоровье и наладиться личная жизнь.

Дева

Финасовая удача ожидает трудолюбивых Дев в самом начале марта. Их личная жизнь станет лучше в период с октября по ноябрь.

Весы

Уроженцев этого знака ждут улучшения в плане физического и психического здоровья, а также карьеры. Однако в том, что касается бизнеса и семьи, дела обстоят не так хорошо.

Скорпион

Чувствительным Скорпионам придется нести ненужные расходы вплоть до апреля 2022 года. Но после начнется "белая полоса" в карьере, финансах, а также семейной жизни.

Стрелец

2022 год указывает на удачный для них год, особенно в финансовом плане. Их доходы будут расти, но в семейной жизни возможны конфликты. Важно помнить о необходимости компромиссов и держать себя в руках.

Козерог

Следующий год будет наполнен для Козерогов взлетами и падениями. В карьере и личной жизни будут неоднозначные результаты.

Водолей

Начало 2022 года будет наиболее благоприятным, особенно в финансовом плане. Они добьются успеха в своих профессиональных начинаниях.

Рыбы

Начиная с новых источников дохода, желаемого карьерного роста и хороших рабочих отношений с коллегами, в большинстве аспектов жизни для Рыб все будет хорошо. Однако им нужно обратить внимание на собственное здоровье.

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