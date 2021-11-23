Кого ждут деньги, а кому придется бороться с трудностями: гороскоп на 2022 год

2022 год принесет много изменений в жизнь всех представителей зодиакального круга - как положительных, так и негативных. Но если знать о трудностях заранее, можно их избежать.

Астрологи издания Theweek рассказали, кого ждут деньги, а кому прийдется решать проблемы в 2022 году. Узнайте, что готовит вам год Черного Тигра.

Овен

В начале года представители знака могут столкнуться с бытовыми проблемами. Также может ухудшиться ситуация со здоровьем, но все можно исправить, если вовремя принять меры.

Телец

В первый месяц 2022 года Тельцам по большей мере будет способствовать удача. Их карьера будет процветать, и они смогут найти новые источники дохода.

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Близнецы

Первый квартал 2022 года будет сложным в финансовом плане, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Однако положительные изменения произойдут во второй половине апреля.

Рак

Перед уроженцами этого знака будет несколько проблем, но они смогут успешно решить их благодаря своей целеустремленности. Также Ракам необходимо следить за своим питанием и не забывать об отдыхе.

Лев

У представителей этого знака улучшится финансовое положение. В период с января по март также восстановиться здоровье, а февраль принесет им беспрецедентный успех в профессиональном плане.

Дева

Финансовое благополучие, но проблемы со здоровьем - это главное, что нужно знать Девам о событиях 2022 года. Их личная жизнь наладится в период с октября по ноябрь.

Весы

Весов ожидает новый поворот в карьере, они могут даже изменить сферу деятельности. Если все пойдет по плану, финансовая прибыль возрастет.

Скорпион

Скорпионам в следующем году придется бороться с трудностями, вероятны незапланированные расходы вплоть до апреля.

Стрелец

Для рожденных под этим знаком это будет очень удачный год, особенно в финансовом плане. Их усердный труд будет вознагражден, повезет и в личной жизни.

Козерог

2022 год для людей этого знака будет наполнен взлетами и падениями. Карьера и финансы будут радовать в начале года, но уже в апреле начнутся неприятности. В личной жизни также ожидаются "качели" - страстный роман может закончиться из-за мелкой ссоры.

Водолей

Для трудолюбивых Водолеев этот год будет наиболее благоприятным, особенно в финансовом плане. Они смогут осуществить свои мечты и отправиться в долгожданное путешествие.

Рыбы

Представителей знака ждет карьерный рост и увеличение дохода. В личной жизни будет царить гармония, но нужно обратить внимание на здоровье. Лучше избежать проблем, чем потом решать их.

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