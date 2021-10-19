Кого ждет удача, а кому звезды сулят неприятности: гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

2022 год - год Черного Водяного Тигра - принесет большие изменения в жизнь многих знаков зодиака. Однако будут и испытания, которые придется преодолеть.

Эксперты по звездам издания Оroscopissimi составили гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год. Кому-то очень повезет в любви, а кто-то сменит место работы.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

В течение года водные знаки будут иметь много возможностей в финансовом плане, но им придется быть осторожными. Гороскоп на 2022 год советует им сосредоточить свою энергию на решении семейных проблем. Фактически, в этот период они испытают волны беспокойства и оптимизма: эти эмоциональные взлеты и падения начнут исчезать в середине мая, а к концу октября они найдут свое эмоциональное равновесие.

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Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Воздушные знаки в первой половине года будут успешны во всех сферах, но во второй половине года, особенно после конца мая, возникнут некоторые проблемы. Главное - сохранять спокойствие, поскольку конфликты разрешаются терпением и диалогом.

Знаки Земли (Козерог, Телец, Дева)

В 2022 году знаки земли должны будут укрепить свое терпение и преданность делу, чтобы иметь возможность решать проблемы, которые будут сопровождать их большую часть года. Кроме того, им придется показать характер, чтобы достичь своих целей.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Согласно гороскопу 2022 года, самыми удачливыми будут огненные знаки, у которых будет возможность прожить год, наполненный любовью, здоровьем и карьерными достижениями. Но обратите внимание на работу и финансы: в этих аспектах будут свои взлеты и падения, и нужно будет осторожно подходить к возможным изменениям и расходам.

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