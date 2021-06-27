Кого ждет прорыв и успех с 28 июня: гороскоп на неделю

На неделе с 28 июня Стрельцы каждый день будут получать деньги, Близнецы начнут двигаться в новых направлениях, а Ракам советуют больше отдыхать. В то же время звезду сулят Львам проблемы с деньгами, а к Козерогам придет любовь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков Зодиака на неделю с 28 июня по 4 июля.

Овен

Неделя будет светлой и буквально пропитанной различными публичными мероприятиями, выступлениями и праздниками, где вы постоянно находиться в центре внимания. И у вас будет возможность воспользоваться этими возможностями для решения своих вопросов.

Телец

На этой неделе будет не все хорошо с коммуникациями. То ли вы не все четко понимаете, то ли вас не услышат и перекрутят ваши высказывания, но будет немало поводов для недоразумений и даже ссор.

Близнецы

Вы одновременно начинаете двигаться в новых направлениях, которые обещают вам и обновления вашей деловой жизни, и хорошие финансовые перспективы. Поэтому отдыхать будете потом, сейчас нужно нарабатывать дальнейший успех.

Рак

Лучшее, что вы можете сделать на этой неделе – это хорошо отдохнуть, то есть провести ее в совсем ленивом состоянии, вспомнив, как это было в детстве, на каникулах, когда вы ни за что не отвечали, а только наслаждались спокойствием и летом.

Лев

Работы у вас впереди много, но денег за это вы можете не получить, а если вам и заплатят, то это может быть настолько мизерная сумма, что она не будет стоить всех потраченных усилий. Словом, работать придется много, но оно того не стоит.

Дева

И на вашу улицу приходит праздник. Возможно, долгожданный и семейный, когда вы решаете собраться все вместе после долгого перерыва и отметить какую-то вашу особую дату. А возможно, это будет просто спонтанная встреча, перерастающая в душевные посиделки.

Весы

Вся ваша жизнь на этой неделе может внезапно измениться. Все идет к тому, что кто-то или что-то вмешивается в ваш размеренный темп и сбивает вас с толку. И сначала вам даже может показаться, что все рушится.

Скорпион

Эта неделя будто выпадает из ряда предыдущих активных недель, и вы приостанавливаете свой бег и словно замираете. В конце концов, когда-то и паузы нужно делать. Сейчас от вас мало что зависит, следовательно, вы можете пока спокойно отдохнуть.

Стрелец

Чрезвычайно прибыльная неделя. К вам чуть ли не ежедневно поступают какие-то деньги или отличные возможности легко их получить, и вы не упускаете этих шансов. Будьте готовы к финансовому успеху.

Козерог

Романтические истории добавляют вашей жизни терпкий привкус и особый аромат. На этой неделе вы в полной мере ощутите все эти невероятные нюансы, которые приносит любовь. И окажется, что жизнь таки прекрасна!

Водолей

Пришло время наслаждения и отдыха, и вы можете уже забыть о различных производственных проблемах, жизненных неприятностях и наслаждаться покоем. И лучше это делать где-нибудь подальше и от дома, и от работы, еще и телефон выключить.

Рыбы

Может вдруг прийти мысль – а не сменить ли работу, тем более, что появляются какие-то новые возможности, предложения. И вам уже несколько надоело ваше место, особенно, если уже некуда расти, а вы чувствуете в себе большой потенциал.

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