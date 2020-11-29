Кого ждет карьерный рост в декабре: таролог дала астропрогноз для всех знаков

В декабре 2020 года перед Близнецами и Раками откроются новые перспективы в профессиональной деятельности, а вот Стрельцы будут работать в привычном темпе. Дев и Рыб ждет напряженный месяц.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала карьерный прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на декабрь.

Овен

Вы сейчас просто семидельники какие-то – за все хватаетесь, везде первым пытаетесь быть – и в карьере, и на мясокомбинат, и на стройку, но, что самое удивительное, везде успеваете, хоть вам и трудно приходится.

Телец

Очень важно сохранять добрую дружескую атмосферу везде, где бы вы не находились, хоть в коллективе, хоть в кружке по интересам. Сейчас вам нужна поддержка со стороны, поэтому будьте предельно вежливы и коммуникабельны.

Близнецы

Открываются новые перспективы, которые помогут поднять ваш статус и, вы воспользовавшись представившимися возможностями, можете очутиться на ступеньке повыше в иерархической лестнице.

Рак

Совсем неожиданно для себя вы получите волшебный пендель и окажетесь в окружении более успешных и продвинутых граждан. Не теряйтесь, вы вполне можете их всех заткнуть за пояс, затмить своими талантами и неординарностью.

Лев

Вам как-то не особенно хочется сейчас активничать, поэтому вы решили, что лучше поработать умственно и отправились обдумывать новые идеи и вовсю креативить. И это правильное решение – так вы можете придумать много разных полезностей.

Дева

Работы у вас сейчас – как у дурака фантиков. Очень напряженный месяц у вас выходит, который, впрочем, не факт, что принесет больше денег. Но вы уже привыкли трудиться и не сетуете на судьбу, которую сами выбрали.

Весы

Можете весь месяц провести в командировках и разных перемещениях. Различные ограничения – не для вас писаны, вы постоянно куда-то движетесь и что-то делаете, не в состоянии усидеть на месте.

Скорпион

Вы слишком горячны сейчас и готовы сражаться до конца, невзирая на лица. Даже руководство иногда побаивается вашей решимости, поэтому может и осторожничать, и не давать вам дополнительных полномочий и высоких должностей.

Стрелец

Загруженности сейчас у вас не очень много, вы работаете в привычном темпе, особо не перенапрягаетесь, больше отдыхаете, чем трудитесь. Вот и продолжайте в том же духе, сейчас для вас важнее сохранить себя, чем достичь высот.

Козерог

Международные партнеры и проекты в декабре могут вас просто атаковать, предлагая то ли помощь, то ли сотрудничество, то ли работу. И это будет довольно плотное и разнообразное общение, чего вы, впрочем, давно хотели.

Водолей

Вы хватаетесь за все, до чего дотянется ваше рука и ваше любопытство. Нельзя сказать, что это вам приносит какие-то карьерные или финансовые дивиденды, но свое природное любопытство за чужой счет вы удовлетворяете.

Рыбы

Трудолюбия вам не занимать, сил сейчас хватает на все. Да и веселиться вы горазды, особенно сейчас, когда нам так не хватает позитивных эмоций. И вы готовы выкладываться на все сто, чтобы порадовать своих коллег.