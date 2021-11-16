Кого ждет бурный роман, а кого – расставание: любовный гороскоп на 2022 год Черного Тигра

Гороскоп на 2022 год обещает, что тишины и покоя во время правления Тигра ждать не стоит. Новый 2022 год принесет кардинальные изменения в жизнь каждого человека, независимо от того, под каким знаком он родился.

Астрологи издания es.top2022 составили любовный гороскоп для всех знаков зодиака. Сфера любви в год Тигра будет полна перемен, интересных встреч и страстных романов.

Представители стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) проявят общительность, им будет легко заводить новые знакомства, которые могут обернутся бурным романом и даже браком. Но важно не бросаться в омут с головой, а присмотреться лучше к человеку, с которым собираетесь строить отношения.

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Бурные и страстные романы астрологи прочат в 2022 году представителям стихии огня. Однако может оказаться, что Овен, Лев и Стрелец должны будут защищать свои чувства и бороться за свою любовь с соперниками. Главное - показать выдержку и разобраться, чего вы хотите на самом деле.

Звезды знакам стихии Земли (Телец, Дева, Козерог) советуют не жертвовать своими чувствами ради материальных целей. Только в этом случае можно избежать споров и построить гармоничные отношения с партнером.

Уроженцам стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) гороскоп на 2022 год рекомендует не увлекаться эмоциями, а жить разумом. Слишком легкое отношение к жизни не всегда приятно партнерам, что чревато необратимыми последствиями для отношений. Тем, кто еще не встретил половинку, этот год подарит судьбоносную встречу.

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