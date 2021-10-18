Кого ожидает удача, а кого – отдых: гороскоп на 18-24 октября

Два знака зодиака смогут отдохнуть и посвятить время здоровью, а Близнецы начнут зарабатывать больше денег. Козероги и Водолеи, в свою очередь, достигнут заветной цели.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 18-24 октября. Кого ожидает напряженная неделя и кто сможет свернуть горы, читайте дальше.

Овен

Через ваш крутой нрав и попытки бороться за справедливость можете попасть в сложное положение, а то и вовсе изменить дальнейшую жизнь. Поэтому, если вас сейчас все устраивает, не идите на конфронтацию.

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Телец

Количество денег стремительно уменьшается, так как вам или вашим близким крайне необходимо дополнительное финансирование. И поэтому в вашем бюджете уже может нарисоваться огромный дефицит, который нужно будет как-то компенсировать.

Близнецы

Вы начинаете лучше зарабатывать или еще каким-то другим образом привлекать в свою жизнь больше денег, например, за счет предпринимательства или даже выигрыша в лотерею. Словом, сейчас деньги и удача вас очень любят.

Рак

Вы можете столкнуться с выгоранием, поскольку как бы вы не любили дело своей жизни, но случаются перегрузки, и вот вы уже чувствуете усталость и нежелание что-делать. И даже можете задуматься над сменой работы или направления деятельности.

Лев

Впереди - вполне рабочая и напряженная неделя, когда вы целенаправленно трудитесь, зарабатываете на хлеб насущный, но на большие деньги можно пока не рассчитывать. Просто работайте на будущее, чтобы получить хорошие отзывы на свою работу.

Дева

Сейчас вы можете свернуть горы, но не самостоятельно, а вместе с командой единомышленников. Поэтому самое время для создания коллективных проектов и командной работы, когда собираются выдающиеся личности и творят историю.

Весы

Сможете отдыхать, возможно, находиться где-то на курортах, на морях, в расслабленном состоянии, возможно, с родными и любимыми. Даже если у вас нет возможности куда-то поехать, сделайте все, чтобы меньше напрягаться.

Скорпион

Если вы планировали отдых в ближайшее время, то эта неделя подходит как нельзя лучше, и это должен быть очень спокойный период, когда можно посвятить время себе, здоровью, профилактическим или лечебным процедурам.

Стрелец

Появятся надежда на улучшение и на осуществление давних желаний - вы получаете информацию о возможности повышения, как должности, так и зарплаты. Кроме того, вы удачно меняете свой имидж, окружение, может даже работу или место жительства.

Козерог

На этой неделе вы будете считать себя счастливчиками, потому что наконец достигаете заветной цели и есть уже все основания праздновать победу. Что-то очень желанное, а может и невероятное, идет вам прямо в руки.

Водолей

Будут заключены важные соглашения, к которым вы так долго шли. Возможно, вам удастся встретиться с нужными людьми и пока на словах договориться о важных совместных шагах, но результат один - вы достигаете своих целей.

Рыбы

Вы сейчас очень доверчивы и беззащитны, поэтому можете стать легкой добычей мошенников, которые не прочь поживиться за ваш счет. Поэтому стоит быть особенно внимательными и не вестись на бесплатный сыр в мышеловке.

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