Кого ожидает отдых, а кого – дорога и встречи: гороскоп на 16-17 октября

Раки приблизятся к своей финансовой цели, а Весы и Водолеи будут работать. Зато Овнам и Скорпионам удастся отдохнуть и провести душевные выходные.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 16-17 октября. Кого ожидает дорога и встречи, а кого – домашние хлопоты, читайте в прогнозе.

Овен

Наконец представится возможность провести время с близкими, насладиться обществом милых и любимых, полностью растворившись в чувствах и отдавшись эмоциям хотя бы пару дней, забыв обо всех будничных делах.

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Телец

Домашние хлопоты будут занимать все ваше время и мысли, вы воспользуетесь всеми преимуществами длинных выходных и решите навести порядок в вашем доме, устроить большую чистку и генеральную уборку.

Близнецы

Возможно, придется выходить в свет и даже выступать перед людьми с мотивационными речами. В любом случае, эти выходные вы не будете в одиночестве, все время рядом будут люди, которые вас уважают и прислушиваются.

Рак

Вы максимально приближаетесь к своей финансовой цели, возможно, даже на днях поставите личный рекорд - получите ту сумму, о которой давно мечтали. Словом, будут деньги и чувство полного удовлетворения от себя и от жизни.

Лев

У вас бурная личная жизнь - назначаете встречи, свидания, проводите время с любимыми, получаете различные знаки внимания, подарки, признания, словом, эти дни будут у вас наполнены любовью.

Дева

Учиться можно и в выходные, и вероятно, именно сейчас у вас как раз наступает период, когда нужно получить новые знания или навыки, заняться самообразованием или отбыть учебную сессию, практику, семинар и т. д.

Весы

Вы и так уже слишком долго расслабляетесь, поэтому пришло время немного напрячься и поработать. Вас так и будет тянуть на трудовые подвиги, вы себе все выходные придумываете какую-то работу, и чем тяжелее она будет, тем вам будет лучше.

Скорпион

Вам захочется побыть немного в тишине и одиночестве, собраться с мыслями, а то и вообще ни о чем не думать хотя бы день. Поэтому дайте себе отдохнуть, больше спите, гуляйте и проводите время в согласии с собой и миром.

Стрелец

Дорога может быть хоть и не очень далекой, но очень приятной, особенно, когда вы отправляетесь в места вашего детства или юности, туда, где можно встретиться с прошлым и с людьми, которые когда-то сыграли важную роль в вашем становлении.

Козерог

Стоит вам включить голову и немного поработать, как ваши идеи и креативный подход легко вас поднимают на новый уровень. Возможно, это будут какие-то удачные бизнес-решения или творческие идеи, ведущие к успеху.

Водолей

Возможно, придется немного потрудиться, потому что ваша деятельная натура не выдерживает таких длинных выходных. Да и не мешало бы денег подзаработать, то зачем же упускать прекрасную возможность, когда можно совместить приятное с полезным.

Рыбы

Выходные будут очень душевными, наполненные встречами и интересными идеями. Поэтому и люди приветливые вам встречаются, и вы сами настроены очень позитивно, планируете провести эти выходные очень насыщенно, отзываетесь на различные предложения.

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