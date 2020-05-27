Кого коснутся финансовые потери, разочарования и расставания – взгляд астролога

Венера с четвертого апреля находится в Близнецах, которые покинет аж восьмого августа. Такое длительное пребывание Венеры в одном знаке обусловлено тем, что с 13 мая по 25 июня она находится в ретроградном движении, - рассказывает астролог Георгий Личели.

Кроме ретроградного движения, Венера будет в напряжённых аспектах с Марсом и Нептуном в знаке Рыб, что еще более усугубит непростую ретроградность.

Ретроградный период Венеры – это всегда пересмотр финансовых вопросов, переоценка отношений как деловых, так и личных, вообще пересмотр личной системы ценностей, касающийся партнёрства, брака, любви, денег. Если в вашей жизни в этих вопросах что-то идет не так, как хотелось бы, то сейчас самое время подумать и задать себе вопросы – почему так происходит?

В негативном варианте в этот период люди сталкиваются с финансовыми потерями и кризисами в отношениях, которые зачастую заканчиваются разрывами. И эти потери как раз и вынуждают человека переоценить свою жизненную позицию и систему ценностей.

В период ретро-Венеры нежелательно покупать предметы искусства, ювелирные украшения, косметику, парфюмерию, вкладывать деньги в инвестиционные проекты, регистрировать отношения, проводить косметические процедуры или пластические операции. Но тут дело не только в том, что можно купить некачественную продукцию, или косметическая процедура либо пластическая операция пройдет неудачно,а в том, что когда Венера вернется в прямое движении, наши вкусы и взгляды изменятся. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем покупать дорогую вещь или вкладывать деньги в какой-то перспективный, на первый взгляд, проект, либо кардинально менять свою внешность, а также завязывать новые романтические отношения, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Особое внимание надо уделить напряженному аспекту Венера-Нептун, который максимально проявится 18 - 25 мая и 25 - 29 июля. Это аспект приносит много иллюзий, фантазий, разочарований, обманов и самообманов. Нептун все затуманивает и размывает, и люди часто не осознают, как оказываются во власти иллюзий. До 25 мая надо быть особо внимательным и осторожным, чтобы не стать жертвой аферистов и мошенников. Если вам вдруг захотелось посидеть с бокалом вина, послушать романтическую музыку, помечтать или пожалеть себя, то значит этот аспект затрагивает вас.

Все рождённые с 13 мая по 25 июня в своих годовых прогнозах получают ретро-Венеру в напряжённых аспектах к Марсу и Нептуну. А это значит, что в течение года в их жизни темы отношений, финансов будут подвергаться переоценке, возможно, какие-то разочарования, расставания, потери или прощания с иллюзиями. Вообще Венера описывает не только любовные связи, но и умение выстраивать отношения, то есть взаимодействовать с людьми. Рождённые с 3 по 25 июня ко всему перечисленному получат в годовых прогнозах еще затмения и ретро – Меркурий, то есть, для них предстоящий год будет особо важным и значимым.