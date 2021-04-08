Когда ретроградный Меркурий в 2021 году: даты и как уберечься

В 2021 году Меркурий будет находиться в ретроградном движениитрижды: первый такой случай выпал на 30 января – 21 февраля, еще два ожидаются с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября.

Считается, что в период ретроградного Меркурия процессы, которым покровительствует эта планета, замедляются и даже нарушаются. Как уберечься от негативного воздействия, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, будто планета движется в зодиаке в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год из-за разной скорости движения Меркурия и Земли, когда планеты находятся по одну сторону от Солнца.

Каждая планета Солнечной системы является ретроградной. По мнению астрологов, в таком положении небесные тела теряют контроль над сферами жизни, которым они покровительствуют.

Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, будто планета движется в обратном направлении Pixabay

Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь людей

Считается, что Меркурий отвечает за такие области, как торговля, образование, финансы, карьера, обмен информацией. По этой причине данные сферы выходят из-под контроля, когда планета находится в ретроградном положении, считают астрологи.

Так, по мнению известного астролога Сьюзен Миллер, ретроградный Меркурий является единственным явлением, которое "затрагивает всех по всем направлениям". Но больше всего он влияет на Деву и Близнецов, так как управляет этими знаками. "В это время мир находится в постоянном движении и создается ощущение общего хаоса", – убеждена Миллер.

Считается, что Меркурий отвечает за такие области, как торговля, образование, финансы, карьера, обмен информацией Pixabay

Как защититься от воздействия ретроградного Меркурия

В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и продолжительных путешествий, важных покупок и крупных денежных инвестиций.

Также необходимо отложить принятие сложных решений, значимые деловые встречи и сделки – на тот момент, когда Меркурий вернется к своему обычному движению. Возвращение в бывшие отношения в период ретроградности также может обернуться неудачей.

В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют стоит избегать серьезных начинаний Pixabay

Кроме того, рекомендуется больше отдыхать, восстанавливать силы. Можно заняться развитием уже начатых проектов, переоценкой жизненной ситуации, избавиться от ненужных вещей.

В то же время стоит проявлять особенную внимательность и осторожность, а также обеспечить резервное копирование всей работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-мае 2021 года украинцы смогут наблюдать два мощных звездопада и два суперлуния. Так, зрелищные метеорные потоки Лириды и Аквариды активны каждой весной.