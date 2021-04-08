Когда ретроградный Меркурий в 2021 году: даты и как уберечься

В 2021 году Меркурий будет находиться в ретроградном движениитрижды: первый такой случай выпал на 30 января – 21 февраля, еще два ожидаются с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября.

Считается, что в период ретроградного Меркурия процессы, которым покровительствует эта планета, замедляются и даже нарушаются. Как уберечься от негативного воздействия, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, будто планета движется в зодиаке в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год из-за разной скорости движения Меркурия и Земли, когда планеты находятся по одну сторону от Солнца.

Каждая планета Солнечной системы является ретроградной. По мнению астрологов, в таком положении небесные тела теряют контроль над сферами жизни, которым они покровительствуют.

Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, будто планета движется в обратном направлении. Источник: Pixabay

Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь людей

Считается, что Меркурий отвечает за такие области, как торговля, образование, финансы, карьера, обмен информацией. По этой причине данные сферы выходят из-под контроля, когда планета находится в ретроградном положении, считают астрологи.

Так, по мнению известного астролога Сьюзен Миллер, ретроградный Меркурий является единственным явлением, которое "затрагивает всех по всем направлениям". Но больше всего он влияет на Деву и Близнецов, так как управляет этими знаками. "В это время мир находится в постоянном движении и создается ощущение общего хаоса", – убеждена Миллер.

Считается, что Меркурий отвечает за такие области, как торговля, образование, финансы, карьера, обмен информацией. Источник: Pixabay

Как защититься от воздействия ретроградного Меркурия

В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и продолжительных путешествий, важных покупок и крупных денежных инвестиций.

Также необходимо отложить принятие сложных решений, значимые деловые встречи и сделки – на тот момент, когда Меркурий вернется к своему обычному движению. Возвращение в бывшие отношения в период ретроградности также может обернуться неудачей.

В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют стоит избегать серьезных начинаний. Источник: Pixabay

Кроме того, рекомендуется больше отдыхать, восстанавливать силы. Можно заняться развитием уже начатых проектов, переоценкой жизненной ситуации, избавиться от ненужных вещей.

В то же время стоит проявлять особенную внимательность и осторожность, а также обеспечить резервное копирование всей работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-мае 2021 года украинцы смогут наблюдать два мощных звездопада и два суперлуния. Так, зрелищные метеорные потоки Лириды и Аквариды активны каждой весной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!