12 февраля наступает Новый год по восточному (китайскому) календарю, год Белого Металлического Быка. Ранее я уже рассказывал о том, чем примечателен 2021 год. Сейчас я хотел бы поделиться обычаями и обрядами для празднования китайского Нового года.
Этот праздник отмечают в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Корее, также других странах Азии. Традиционно большой интерес он вызывает и в постсоветских странах.
Итак, обряды.
1. За 3 дня до праздника стараются избавиться от мусора и грязи в доме (своеобразная карма-йога – "Я мою не только свой дом, но и свою душу, и свою судьбу, и свое сознание"). Начинают мыть дома и комнаты с углов, только потом очищают центр помещения, тогда стоит ожидать удачи.
2. После уборки все инструменты уборки (веники, тряпки, швабры) также тщательно моют и прячут. Считается, что от этого удача не покидает дом. Это созвучно поверьям славянских народов, когда после уборки веник ставят подметающей стороной вверх.
3. На Новый год и день после него не пользуются режущими предметами: ножницами и ножами, чтобы не оборвать полезные "энергетические нити".
4. Праздничный стол накрывают в гостиных, и никогда – в спальной комнате (чтобы удача не заснула).
5. Избегают произносить слово "четыре". Число 4 на Востоке сродни числу 13 в суевериях Европы.
6. Также не говорят о чудовищах и разрушительных духах, чтобы не привлекать их в момент смены времён.
7. Избегают произносить слова, содержащие частицу "не".
8. Разрушительные духи и чудовища боятся резких громких звуков, и уходят из мест, где таких звуков много. Поэтому в Новый год по лунному календарю хлопают в ладоши, звонят колокольчиками, запускают фейерверки и петарды, громко играют на музыкальных инструментах.
9. В Новогоднюю ночь (в этом 2021 году с 11 на 12 февраля) до полуночи все окна и двери в домах плотно закрыты. Так, добро и удача не смогут убежать, а зло попасть в дом. После полуночи двери и окна открывают (имеется в виду астрономическая полночь – Солнце в точке Надира (Надир – точка, противоположная Зениту).
10. Красный цвет – символ удачи. Изготовляют красные фонарики, дарят подарки в красных конвертах, две красные свечи ставят на новогодний стол. Однако нижнее белье красного цвета не используют.
11. Обязательные обрядовые блюда на столе. 1. Рыба. Слово "Рыба" и слово "Счастье" в китайском языке созвучны. Следовательно, блюда из рыбы и морепродуктов должны привлечь удачный год. 2. Пельмени (цзяоцзы). 3. Блюда из риса. 4. Салаты (в год Белого Металлического Быка их будет особенно много, так как Бык – травоядное животное, а также любит овощи и фрукты). 5. Сладкие десерты на рисовой основе.
12. В новогодние дни обязательно посещают буддийские храмы. Посещение храмов в новогодние дни считается обрядом привлечения огромной удачи. Ведь все 12 тотемов 12 лет восточного лунного календаря пришли поздравить Будду с Просветлением – и так стали Тотемами Годов.
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